Cinco cidades do Paraná estão no top 10 da geração de empregos com as Agências do Trabalhador

De janeiro a abril de 2022, cinco cidades do Paraná se destacaram no ranking nacional das Agências do Trabalhador que mais colocaram trabalhadores em empregos formais através da intermediação de mão-de-obra, ocupando um terço do top 100 e metade do top 10. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência, filtrados pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho.

Nas primeiras colocações aparecem Cascavel (5º lugar, com 1.598 trabalhadores efetivados), Curitiba (6º com 1.561), Foz do Iguaçu (7º com 1.381), Ponta Grossa (8º com 1.227) e Francisco Beltrão (9º com 1.220). Cidades do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Ceará então na frente.

Nas primeiras 50 colocações também despontam cidades paranaenses do Oeste, como Toledo, em 12º, Medianeira, em 18º, Marechal Cândido Rondon, em 21º, e Assis Chateaubriand, em 30º, e, englobando todas as regiões, ainda estão Cianorte, na 13ª colocação, Umuarama, na 16ª, Pato Branco, na 19ª, Rolândia, na 20º, além de Campo Largo (41º), São José dos Pinhais (43º) e Pinhais (49º), todas na Região Metropolitana de Curitiba.

Nesse período, a rede Sine (Sistema Nacional de Emprego) do Paraná se destacou como a que mais intermediou mão-de-obra no Brasil, com 38.369 trabalhadores colocados em empregos formais, mais que o dobro do segundo colocado no ranking nacional, o Ceará.

“Isso é resultado da parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras, que administram conjuntamente com a Sejuf as 216 Agências do Trabalhador e realizam esse diálogo com setor produtivo para captação de vagas de emprego”, destacou o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Rogério Carboni. “O Paraná lidera as ações de geração de empregos desde o início de 2022, estamos com um saldo positivo de 61 mil empregos formais ”.

Leonaldo Paranhos, prefeito de Cascavel, comemorou a parceria. “A nossa Agência do Trabalhador tem uma equipe muito dinâmica. A gente faz, inclusive, a busca ativa do emprego, levando as oportunidades para o varal do emprego nos nossos bairros, nos terminais de ônibus, encontrando a oferta e a necessidade de emprego, além da prefeitura fazer os cursos profissionalizantes, treinando e capacitando a nossa população”, afirmou. Ele também ressaltou o primeiro lugar da cidade no ranking estadual do Caged em maio.

O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, também ressaltou os bons indicadores da Capital. “Curitiba aparece entre as que mais geraram emprego e isso é fundamental, principalmente na retomada econômica. Eu agradeço o Estado. Os mutirões de empregos pela cidade têm proporcionado oportunidades de vagas de emprego”, afirmou.

O vice-prefeito lembrou do papel dos programas de qualificação profissional do Governo do Estado em parceria com as prefeituras, como as Carretas do Conhecimento. “A gente precisa ajudar na questão social. As pessoas a se prepararem para conseguirem boas vagas de emprego e a partir disso começam a ter o subsídio da sua família”, completou.

O bom posicionamento de Foz de Iguaçu neste ranking, segundo o prefeito Chico Brasileiro, se deve a estas parcerias. "Temos trabalhado com o Estado, instituições como o Sebrae e o setor produtivo. Em Foz, temos programas, projetos e ações focados na criação de empregos e geração de renda. O resultado é o retorno do turismo com um movimento forte, o que proporciona a abertura de mais postos de trabalho”, disse.