Governo promove capacitação para adesão ao Programa Criança Protegida

O Governo do Estado promoveu nesta terça-feira (7), em Curitiba, a última etapa da capacitação para o Programa Criança Protegida . Mais de 90 profissionais de 40 municípios, dentre professores, pedagogos, conselheiros tutelares, patrulheiros, assistentes sociais, psicólogos e outros, participaram do encontro presencial, no Palácio das Araucárias.

A qualificação foi promovida pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), através do Força-Tarefa Infância Segura (Fortis) , para qualificar o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência.

O processo de formação do Programa Criança Protegida foi implementado pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH). A primeira fase desse processo de formação foi realizada na modalidade de educação a distância no mês de maio, com a participação de 132 profissionais.

“Investir nas crianças é a solução. É o que todos almejam porque aquele cidadão em formação merece toda a nossa atenção. É de vital importância promovermos ações de capacitação dos atores envolvidos no atendimento às nossas crianças e adolescentes”, destacou o secretário da Sejuf, Rogério Carboni.

“O Programa Criança Protegida vem se somar à nossa Fortis nas ações em defesa dos direitos das pessoas nessa faixa etária. Com essa capacitação, preparamos os profissionais para efetivamente enfrentarem as situações com as quais se deparam diariamente em suas atividades”, acrescentou.

FORTALECIMENTO– O processo de formação, viabilizado por meio de acordo firmado com o governo federal, tem o objetivo de fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná a partir da atuação em rede intersetorial e interinstitucional para a proteção integral dessa população. Este é um modelo de política de integração instalado de forma inovadora no Paraná em 2019, a partir da assinatura do Pacto Infância Segura .

O Estado aderiu ao Programa Criança Protegida com acordo firmado em setembro de 2021 junto à Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério. A coordenação ficou a cargo do Departamento de Justiça e Direitos Humanos da Sejuf.

Rogério Thomé, chefe do Departamento de Justiça da Sejuf, disse que o curso teve ótima recepção pelos participantes e que a atuação da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, que ministrou o curso, foi fundamental para que todos os objetivos fossem alcançados.

“A capacitação vai resultar em um melhor atendimento na prevenção às violências contra as crianças, favorecendo o trabalho da Polícia e, num momento posterior, da Justiça. Quanto mais correta e cuidadosa for essa abordagem, melhores os resultados do trabalho e menores os danos e traumas que podem ser causados às crianças do Paraná”, disse.

PRESENÇAS– Compuseram a mesa a diretora do Departamento de Promoção e Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Luciana Oliveira; o diretor-geral da Secretaria da Educação e do Esporte, Vinicius Mendonça Neiva; e o representante da Unesco, Flavio Mesquita.