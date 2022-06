Três empresas disputam obra que vai eliminar problemas rodoviários em União da Vitória

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) realizou nesta terça-feira (07) a sessão de abertura de envelopes de preços da obra de estabilização de taludes da PRC-466 em União da Vitória, região Sul. Foram três participantes, com propostas variando entre R$ 4.275.416,18 a R$ 4.659.284,68.

A obra prevê a adequação do maciço rochoso próximo à rodovia, que passará por detonações, cortes e escavações até se tornar um talude com inclinação segura, com duas banquetas (plataformas horizontais) e uma proteção com concreto projetado sobre tela em sua base. O local é conhecido na região como um ponto de queda de barreira, principalmente em períodos de chuvas, e atualmente está bloqueado para o tráfego de veículos pesados.

Agora a comissão de julgamento do DER/PR vai avaliar as propostas e publicar o resultado em Diário Oficial e no portal Compras Paraná, já convocando as participantes classificadas para a próxima etapa da licitação.

Além das melhorias para prevenir a queda de rochas, o segmento da PRC-466 no local será deslocado em cerca de cinco metros, ficando próximo ao novo talude e ajudando em sua estabilização. A rodovia terá duas pistas de rolamento de 3,60 metros cada, com faixas de segurança de 1 metro nos lados externos, uma ciclovia de 2,70 metros e um gradil para proteção dos pedestres do lado esquerdo da pista.

Tanto para o talude quanto para a rodovia serão executadas soluções de drenagem, entre elas dreno sub-horizontal em rocha, bueiros, sarjetas de concreto, valetas e drenos longitudinais. Entre a rodovia e o Rio Iguaçu serão implantados muros de gabiões, associados a valetas de concreto e descidas d´água.

Por último será refeita a sinalização horizontal e vertical do trecho. O prazo de execução da obra é de seis meses, após concluída a licitação e assinado o contrato.

A licitação é realizada na modalidade Concorrência Pública, em que o vencedor é definido pela proposta de preço mais vantajosa à administração pública e pela habilitação dos documentos exigidos em edital.