Atunorpi ganha apoio do Instituto Bourbon para qualificação profissional

A Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná (Atunorpi) ganhou recentemente o apoio do Instituto Bourbon para a qualificação profissional dos cursos do programa Turismo em Foco em parceria entre a Atunorpi com Senac PR, Fecomércio e Paraná Turismo.

O Instituto Bourbon irá somar forças com a Atunorpi com sua estrutura de monitoria com espaço físico (salas), computadores e até monitores para auxiliar alunos que irão participar dos cursos.

Com a estrutura do Instituto Bourbon é possível acompanhar o aluno do início ao fim, desde a matrícula, durante o curso e até monitorando as faltas e presenças.

"Essa parceria entre Atunorpi e Instituto Bourbon em Cambará, fortalece todo o Norte Pioneiro em relação a qualificação e profissionalização da mão de obra turística no Norte Pioneiro do Paraná. É de extrema importância termos parceiros onde consigamos propor, ajustar e principalmente auxiliar o empresariado que tem interesse em vir para o Norte Pioneiro, trazer o seu empreendimento, no setor de turismo, seja restaurante, hotel, ou eventos e termos essa parceria para poder formatar um curso sobre medida ou até mesmo socorrer o empresariado com a mão de obra especializada”, destacou o consultor da Atunorpi, João Gouveia Cezar do coletivo Pratique Turismo Regional.

João Antonio Tinelli, diretor do Instituto Bourbon também destacou a importância do apoio junto à Atunorpi. “Sem sombras de dúvidas essa parceria vai trazer vários benefícios para a comunidade de Cambará e região. O fortalecimento desse vínculo Instituto Bourbon e Atunorpi é o que faltava para que o turismo de nossa região tenha mão de obra especializada e o que é melhor da nossa região”, frisou.

Para o presidente da Atunorpi, Welington Bergamaschi, a Atunorpi, como Instância de Governança, busca sempre trazer investimentos e preparar a região turística do Norte Pioneiro com capacitação. “O Instituto Bourbon consolida essa busca por ser um apoiador de excelência, com a iniciativa da Fecomércio e o Senac PR em parceria com a Paraná Turismo, os cursos têm disponibilidade e qualificação para empresas e pessoas interessadas em se aprimorar para receber bem o turista com profissionalismo”, enfatizou o presidente.

Atunorpi

Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná é uma entidade civil, caracterizada como associação de natureza turística, cultural e ambiental e foi fundada em 19 de agosto de 2015. É a Instância de Governança Regional responsável pela Região Turística do Norte Pioneiro. Atualmente a região é integrada por 18 municípios: Andirá, Bandeirantes, Cambará, Carlópolis, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Joaquim Távora, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.