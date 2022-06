Polícia Rodoviária apreende carreta com cigarros do Paraguai em Carlópolis

Na madrugada desta segunda-feira (6), por volta das 03h00, policiais rodoviários da 2ª Cia/BPRV realizavam um monitoramento na PR-218, km 01+800, no município de Carlópolis, próximo à divisa com o estado de São Paulo, quando suspeitaram de um veículo de cor prata que passou três vezes no local e em seguida um caminhão passou pelo trecho da rodovia.

Diante da suspeita, a equipe abordou o veículo, sendo um caminhão trator acoplado a um semirreboque que era conduzido por um homem, ao ser questionado sobre o teor da carga que transportava, confessou estar carregado de cigarros do Paraguai.

A carreta estava com aproximadamente 70% de sua capacidade preenchida de cigarros da marca Eiight. A equipe entrou em contato com a Receita Federal e foi orientada a lacrar a carga para ser entregue na cidade de Londrina.

Com o condutor foi encontrado a quantia de R$ 2.032,00 e dois celulares, sendo um da marca Xiaomi e o outro da marca Positivo.