Wenceslau Braz totaliza mais de 100 positivados por Covid-19

Depois de uma folga com o afrouxamento das restrições sanitárias, o município de Wenceslau Braz infelizmente apresenta uma nova alta nos casos de Covid-19. Os números subiram em janeiro, em consequência das festas de fim de ano, caíram em março e, agora, voltam a subir.

De acordo com o último boletim divulgado pela prefeitura municipal, somente nesta segunda-feira (06), foram registrados 26 novos casos do vírus, totalizando 104 positivados. Embora os números estejam subindo, a boa notícia é que não há nenhum paciente internado e conforme o boletim também não há nenhum suspeito.

Apesar da desobrigação do uso de máscara, a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) reforça a recomendação de utilização da proteção e relembra que em alguns casos o uso segue obrigatório, por exemplo, em unidades de saúde. O órgão recomenda também o uso para professores e demais funcionários de creches e pré-escolas de programas de educação infantil que atendem muitas crianças que ainda não são elegíveis para vacinação; não vacinados contra a Covid-19 ou com o esquema vacinal incompleto; em residências quando houver pessoas com suspeita ou confirmação da Covid; para pessoas vulneráveis à doença, como idosos, gestantes, puérperas ou com comorbidades; acesso ao transporte público; pessoas imunossuprimidas; agentes comunitários de saúde e de endemias nas visitas domiciliares; acesso e atendimento em instituições hospitalares e demais unidades de saúde e de assistência social por funcionários, pacientes e visitantes e Instituições de longa permanência para Idosos (ILPI) por funcionários e visitantes.

A equipe de saúde do município reforça também para que a população continue cumprindo o ciclo vacinal. Quem tomou a primeira dose deve retornar para a segunda aplicação e em seguida para a dose de reforço, assim como quem tomou a segunda dose não deve desconsiderar a terceira aplicação e as seguintes que podem chegar a vir.