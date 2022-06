Agência do Trabalhador Itinerante vai a mais cinco cidades do Oeste nesta semana

O ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante parte para mais uma semana de ações de intermediação de mão de obra no Oeste paranaense, em cinco cidades – São Miguel do Iguaçu, Missal, Santa Helena, Matelândia, Anahy. A nova rodada começou nesta segunda-feira (6) e segue até sexta-feira (10). Na sequência, as ações de empregabilidade devem ocorrer na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A ação do Governo do Estado é coordenada pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) em parceria com as prefeituras. “O Governo do Paraná trabalha incansavelmente pela geração de emprego e renda, o melhor programa social para dar cidadania e dignidade para a população no nosso Estado”, disse o secretário Rogério Carboni.

“Temos trabalhado em constante diálogo com o setor produtivo para captar essas vagas e promover mutirões de emprego, e também investido em programas de qualificação profissional, visando ampliar as possibilidades de inclusão do trabalhador no mercado de trabalho e a conquista de melhores remunerações”, completou o secretário.

O roteiro dessa semana foi iniciado em São Miguel do Iguaçu nesta segunda. Na terça-feira (7), o destino é Missal, seguido de Santa Helena na quarta (8), Matelândia, na quinta (9), finalizando a passagem pelo Oeste, na cidade de Anahy, na sexta-feira (10). O atendimento do ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante é das 9h às 17h.

Neste primeiro dia, em São Miguel do Iguaçu, estão disponíveis 132 vagas nas áreas de agropecuária, indústria e construção civil. Em Santa Helena já foram captadas 149 vagas, e em Matelândia 162 vagas estarão disponíveis, enquanto Missal e Anahy ainda estão captando os novos postos de trabalho.

“As ações do Emprega Mais Paraná ajudam a puxar os indicadores de empregabilidade por onde o programa passa”, afirmou Suelen Glinski, chefe do Departamento de Trabalho da Sejuf. “No ranking das 216 Agências do Trabalhador que mais intermediaram mão de obra em maio, cinco cidades do Oeste aparecem nas 15 primeiras colocações. A liderança ficou com Pato Branco, onde o ônibus permaneceu por uma semana”, destacou.

OESTE– A Agência do Trabalhador Itinerante já passou, na região Oeste, pelos municípios de Terra Roxa, Mercedes, Quatro Pontes, Marechal Cândido Rondon, Ouro Verde do Oeste, Nova Santa Rosa, Medianeira e Foz do Iguaçu. No acumulado desses oito municípios foram atendidas 785 pessoas e realizadas 708 encaminhamentos a vagas de emprego.

Confira os locais desta semana:

São Miguel do Iguaçu - segunda-feira

Calçadão ao lado do Banco Itaú

Rua Geni de Souza Bongiolo, 77 - Centro

Missal - terça-feira

Ao lado do Ginásio de Esportes

Avenida John Kennedy, 21 - Centro

Santa Helena - quarta-feira

Em frente à Prefeitura

Rua Paraguay, 1401 - Centro

Matelândia - quinta-feira

Atrás da Prefeitura. (Entrada fica pela lateral na Rua Rui Barbosa)

Av. Duque de Caxias 800 - Centro

Anahy - sexta-feira

Em frente à Igreja Matriz

Praça Paróquia - Centro