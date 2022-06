Estado promove capacitação para servidores que atuam nas Agências do Trabalhador

Começou nesta segunda-feira (6) e segue até quarta-feira (8), em Curitiba, o Curso de Capacitação de Acesso Ampliado do Seguro-Desemprego. A atividade é voltada a agentes vinculados às Agências do Trabalhador do Paraná, e reúne 19 servidores de 17 cidades, no Palácio das Araucárias, em Curitiba.

Esta é mais uma ação do Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda (DET), da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), visando melhorar o atendimento e o conhecimento dos programas utilizados na Coordenação da Gestão do Trabalho e Emprego.

“Buscamos uma melhora contínua do atendimento em toda a rede. Desejamos que os servidores sejam também multiplicadores, que possam compartilhar os conhecimentos adquiridos no curso presencial em Curitiba com seus colegas das demais cidades em todo o Estado”, disse o secretário da Sejuf, Rogério Carboni, da Sejuf, que esteve presente à aula inaugural, nesta segunda-feira.

Ele ressaltou também que o curso de capacitação do DET busca maior efetividade quanto aos resultados, atendendo às legislações trabalhistas, seja para o trabalhador comum ou aqueles das cotas de inclusão, como os menores aprendizes, idosos e pessoas com deficiência (PCDs).

Segundo a chefe do DET, Suelen Glinski, o projeto tem como função primordial a unificação das informações nas unidades de atendimento. “É com ferramentas digitais, assim como conhecimento dos programas utilizados na Coordenação, que se dá a melhoria do atendimento em toda a rede”, disse.

As Agências do Trabalhador do Paraná são reconhecidas nacionalmente pelos encaminhamentos para o mercado de trabalho. No resultado consolidado do primeiro trimestre deste ano, foram 29.041 encaminhamentos, por exemplo, enquanto o segundo colocado do ranking nacional foi o Ceará, com 10.818.