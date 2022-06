Jovem brazense que estava desaparecido é encontrado desacordado e ferido

Um jovem brazense que estava desaparecido desde o domingo (06), após ir a uma cavalgada no município de Tomazina, felizmente foi encontrado. Porém, ele está no hospital.

Conforme apurou a reportagem, Leandro Pena saiu de Wenceslau Braz e foi até o município de Tomazina para participar do evento, porém, ao retornar para sua cidade acabou desaparecendo. Familiares e amigos do rapaz, preocupados com o sumiço, utilizaram as redes sociais para pedir ajuda e encontrar o jovem que, felizmente, foi localizado com vida por volta das 12h00 na região do Serradinho. Porém, ele estava desacordado e ferido. Informações preliminares dão conta que ele teria sido vítima de golpes com arma branca.

O rapaz foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião, em Wenceslau Braz, onde foi entubado e aguardava para ser transferido de helicóptero para uma unidade avançada de atendimento de acordo com as necessidades do seu quadro clínico. O helicóptero chegou por volta das 16h00 para levar o paciente.

Até o momento, não foram divulgadas maiores informações se o caso foi repassado a polícia ou se será investigado.