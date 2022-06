Duplicação da BR-277 em Guarapuava desvia tráfego de veículos para as marginais

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que o tráfego de veículos na BR-277 em Guarapuava será inteiramente desviado para as vias marginais entre o km 344 e o km 350,2 a partir desta segunda-feira (06). A medida é necessária para iniciar a duplicação da pista central da rodovia.

Na sexta-feira passada o tráfego no sentido Cascavel – Curitiba já foi desviado para a marginal esquerda, e nesta segunda será a vez do tráfego no sentido Curitiba – Cascavel, que seguirá viagem pela marginal direita.

Ambas marginais contam com sinalização horizontal e vertical, e com iluminação pública parcial, facilitando também o tráfego noturno.

O início da alteração de tráfego contará com acompanhamento de funcionários da obra, do escritório regional do DER/PR, e de integrantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), garantindo a segurança de todos os envolvidos.

OBRA– Com a nova duplicação, o trecho entre os km 345,2 ao km 349,1 passará a ter duas pistas de rolamento com 7,20 metros de largura em cada sentido (duas faixas de tráfego com 3,60 metros), com faixas de segurança de 60 centímetros ao centro, onde serão implantadas barreiras de concreto New Jersey, e acostamentos externos de 2,50 metros.

A obra contempla também uma nova trincheira na Avenida João Fortkamp, uma nova trincheira na Avenida Professor Pedro Carli, a duplicação do viaduto no entroncamento com a PRC-466 e, ainda, a adequação de suas alças de acesso, três pontes no km 345,5, uma trincheira para acesso ao aeroporto municipal, uma passarela no km 349,3 e outra no km 345, e a implantação de iluminação pública em uma extensão de 12,2 quilômetros.

O investimento do Governo do Estado é de R$ 77.656.994,96, e a obra deve ser concluída até o final do ano.