Acidente entre van e automóvel deixa um morto e cinco feridos na PR-151

Um grave acidente e trânsito registrado na noite deste domingo (05) culminou na morte de uma pessoa e deixou outras cinco feridas. A situação foi registrada na PR-151 no trecho da rodovia que passa pelo município de Ribeirão Claro.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 21h00 e envolveu uma van VW/Kombi e um automóvel VW/Gol. Os veículo transitavam em sentidos opostos quando, na altura da localidade conhecida como “Véu da noiva”, acabaram colidindo frontalmente. Com o impacto, seis pessoas que estava na Kombi ficaram feridas sendo socorridas e encaminhadas ao hospital de Ribeirão Claro para receber atendimento médico. Já o condutor do Gol, infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Além da PRE, também estiveram no local a equipe da Polícia Militar e do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.