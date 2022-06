Copel promove encontro com projetistas para agilizar vistorias e ligações

Nesta quarta-feira (08), projetistas e executores de sistemas elétricos internos estão convidados para um encontro de aproximação com a área de Medição da Copel, com o objetivo de atualizar informações sobre normas e padrões. O evento tem sido realizado anualmente a fim de proporcionar maior rapidez no processo de vistoria e, consequentemente, na ligação dos clientes.

O encontro será presencial, das 8h às 18h, no Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), em Curitiba. A programação inclui a apresentação de dados estatísticos, casos práticos e assuntos gerais de análise de projetos de entrada de energia e análise técnica.

De acordo com a gerente da Divisão de Engenharia e Laboratório de Medição, Raquel Rabello, o diálogo sobre tais assuntos tem aumentado a taxa de aprovação dos projetos e tornado mais rápido o atendimento a pedidos de ligação. “Esse evento será relevante para estreitarmos o relacionamento com os projetistas e executores, visando a agilidade e a conformidade dos processos e, consequentemente, a satisfação dos clientes da Copel”, afirma.

Ela anuncia que em breve serão abertas as inscrições para os profissionais da região de Maringá (Noroeste) tirarem as dúvidas com a Copel. O encontro na Cidade Canção está marcado para 19 de agosto, também das 8h às 18h, na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).

Serviço:

Reunião de aproximação entre projetistas, executores e a Medição da Copel

Data: 8 de junho, quarta-feira

Horário: 8h às 18h

Local: Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) – R. Emiliano Perneta, 174, Curitiba