Em visita a Foz do Iguaçu, governador destaca magnitude da nova ponte Brasil-Paraguai

Foto: Reprodução/Secom Paraná

Foto: José Fernando Ogura/AEN



OUTROS INVESTIMENTOS– Além da Ponte de Integração, a parceria do Governo do Estado com a Itaipu Binacional na área da infraestrutura, com projetos de destaque no Oeste e Noroeste do Paraná. Entre elas estão a revitalização da Estrada da Boiadeira entre Umuarama e Icaraíma; as duplicações da Rodovia das Cataratas, em Foz, e da BR-277 e do Contorno Oeste de Cascavel; a pavimentação entre Ramilândia e Santa Helena; a nova iluminação viária da BR-277 em municípios da região Oeste; e a restauração da Ponte Ayrton Senna, em Guaíra.

“Essa parceria está permitindo fazer uma revolução na agenda de infraestrutura do Paraná, como mostra a Ponte da Integração. As ações coordenadas pela Itaipu no Estado passam de R$ 1,3 bilhão”, ressaltou o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.

PRESENÇAS– Participaram da visita os ministros Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), Adolfo Sachsida (Minas e Energia) e Célio Faria Júnior (Secretaria de Governo); o diretor-geral do lado brasileira da Itaipu Binacional, Anatalicio Risden Junior; o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães; o embaixador do Brasil no Paraguai, José Antônio Marcondes de Oliveira; o embaixador do Paraguai no Brasil, Juan Angel Delgadillo; o presidente do DNIT, Antônio Leite dos Santos Filho; o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti; os deputados federais Vermelho, Giacobo, Paulo Martins, Sandro Alex, Sargento Fahur, Ricardo Barros e Filipe Barros; o deputado estadual Marcel Micheletto (líder do Governo); a conselheira da Itaipu Binacional e ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti; o diretor de Coordenação da Itaipu Binacional, Luiz Felipe Carbonell; o diretor-geral do lado paraguaio da Itaipu, Manoel Maria Cáceres; os prefeitos Chico Brasileiro (Foz do Iguaçu) e Leonaldo Paranhos (Cascavel); além de lideranças políticas de Brasil e Paraguai.