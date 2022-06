Número de empresas abertas no Paraná em maio supera o mesmo mês do ano passado

O número de empresas abertas no mês de maio foi maior do que no mesmo mês do ano anterior. Foram 24.335 empresas, contra 22.916 em 2021. A soma de empresas abertas este ano está em 117.030 (primeiros cinco meses), número muito similar ao mesmo período de 2021. Os dados são da Junta Comercial do Paraná (Jucepar).

Do total de empresas abertas em 2022, a maioria corresponde a MEIs, com 75,96%. As outras são LTDA, Natureza Jurídica Empresário, Eireli, S/A (fechada), S/A (aberta), cooperativa e consórcio.

O Paraná está com 1,52 milhão de empresas ativas. No saldo (diferença entre abertura e baixas), são 68.482 empresas novas em 2022, contra 78.926 no mesmo período de 2021.

Em maio, o Paraná também continuou como um dos estados mais ágeis na abertura de empresas do País, com saldo de 19 horas e 19 minutos, diante da análise de 4.978 processos. Ficou ao lado de Sergipe, Goiás, Espírito Santo e Tocantins. O tempo está bem abaixo da média nacional de 1 dia e 21 horas. No mesmo período de 2021, o tempo de abertura de empresas no Paraná estava em 1 dia e 9 horas.

O tempo total de abertura de empresas e demais pessoas jurídicas leva em consideração o tempo na etapa de viabilidade, de validação cadastral que os órgãos efetuam e de efetivação do registro e obtenção do CNPJ. Não são considerados os tempos de inscrições municipais ou estaduais e nem a obtenção de licenças para funcionamento do negócio.

Do total de empresas abertas no Estado, 95% concluíram o processo em até 3 dias, 3% em até 5 dias, 1% em até 7 dias e 1% demoraram mais de 7 dias. Os dados podem ser encontrados no relatório da Jucepar e na RedeSim , do governo federal. No mesmo período de 2021, 88% das empresas conseguiam ser abertas em menos de 3 dias.

Confira os dois relatórios: tempo de abertura e aberturas e baixas .