Sanepar planta mais de 130 mil árvores no entorno de barragens da Grande Curitiba

Próximo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, a Sanepar orgulha-se de manter um programa de preservação ambiental no entorno das barragens na Região Metropolitana de Curitiba, que contribui para a qualidade de água do abastecimento público. Até o fim do ano, será concluído o plantio de 5 mil mudas no entorno da Barragem do Iraí. No entorno de Piraquara II, a ação é mais intensa. Estão sendo plantadas 133 mil mudas, numa área de 250 hectares, equivalentes a 350 campos de futebol.

São árvores nativas que vão substituir plantas exóticas. Além do plantio, é feito o acompanhamento dessas mudas com o objetivo de garantir que se desenvolvam. Essas ações cumprem o novo Código Florestal, que estabelece as normas de proteção vegetal nativa em Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal e são fundamentais para garantir água em quantidade e qualidade às gerações futuras.

A Sanepar também executa um projeto de restauração de uma grande área de erosão, que causou o desmoronamento da antiga Estrada do Bugio, em Piraquara. Foi feito o terraceamento, que reduz a vazão de água das chuvas e evita a erosão, e implantado um sistema dissipador de concreto, que minimiza o aporte de sedimentos para dentro da barragem, melhorando a qualidade da água.

“A Sanepar, além de promover saúde preventiva à população com os serviços de saneamento, também está voltada à proteção ambiental. Nossos programas preveem a recuperação e a manutenção do meio ambiente, que também está diretamente ligado à preservação de vidas”, afirma o diretor-presidente da Companhia, Claudio Stabile.

PIRAQUARA I– Preservada pela Sanepar, a área de Mata Atlântica, onde ficam os Mananciais da Serra, tornou-se um santuário de libélulas, conforme pesquisa da Universidade Federal do Paraná, que identificou naquela região 113 espécies do inseto – sendo 53 novas e cinco até então desconhecidas dos cientistas.

Os Mananciais são protegidos desde 1904, quando começaram as obras para o primeiro sistema de captação de água para Curitiba. Compõem um conjunto de 17 reservatórios, que foram a única fonte de abastecimento da Capital até 1945, passando a operar em conjunto com o sistema de estações de tratamento de água do Tarumã, do Iguaçu e das barragens até 2004. Na crise hídrica, a Sanepar voltou a utilizar essa água para auxiliar no abastecimento da RMC.

RESERVA DO FUTURO– A Companhia também desenvolve o projeto Reserva Hídrica do Futuro, que tem área total de 200 quilômetros quadrados, com 50 km² de área de águas e lagos. Entre a Serra do Mar e Porto Amazonas, será formado um corredor ecológico, com preservação da fauna e da flora e a implementação de elementos urbanísticos e áreas de lazer e turismo.

A recuperação das águas e de seu entorno será feita com ações chamadas de Soluções baseadas na Natureza (SbN), que vão mitigar a contaminação do solo e das águas subterrâneas e superficiais. O projeto é desenvolvido pelo Governo do Estado e Sanepar, em parceria com os municípios de Curitiba, Araucária, Balsa Nova, Campo Largo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Pinhais, Piraquara, Porto Amazonas, Quatro Barras e São José dos Pinhais.

ODS– Os programas de preservação da Companhia estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU): Objetivo 6: Água Potável e Saneamento - Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos; Objetivo 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; e Objetivo 15: Vida Terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda.