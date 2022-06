Comec aumenta fluxo dos ônibus para atender demanda de São José dos Pinhais

Atendendo a pedidos de usuários, a partir da próxima segunda-feira (06) a Comec realizará ajustes nos atendimentos do município de São José dos Pinhais. Desde a última segunda-feira (30), a ligação do Terminal Central de São José ao Terminal Boqueirão (Curitiba) está sendo realizada pela linha E21-T.BOQUEIRÃO/CENTRO SÃO JOSÉ, priorizando o acesso direto, conforme o fluxo da demanda dos passageiros.

A melhoria será com a ligação sem paradas pela linha E07-DIRETO SÃO JOSÉ, no mesmo formato do ligeirinho, mas utilizando ônibus convencional. Os usuários terão ainda a linha E32-AEROPORTO/T.BOQUEIRÃO (via T.CENTRAL) nessa ligação. Ao todo serão 116 viagens de ligação entre os dois terminais com as três linhas por dia. Quando a operação se dava somente com o ligeirinho, eram 66 viagens.

Confira a nova tabela de horários da linha E21 e E07 aqui .

Para os passageiros da região central de São José dos Pinhais, a ligação com o terminal Boqueirão se dará pela linha E21-T.BOQUEIRÃO/CENTRO SÃO JOSÉ, com 56 viagens em dias úteis. Antes eram 36.

Já para os usuários com interesse na região do Pedro Moro, a ligação se dá pela linha metropolitana E99-SÃO JOSÉ/GUADALUPE (via T.CENTRAL), com possibilidade de integração no Terminal Central. A Praça do Pedro Moro também é atendida por linhas municipais que fazem ligação com o Terminal Central, com integração ao sistema metropolitano mediante o Cartão VEM.

Aos domingos, a linha E11-T.AFONSO PENA/T.BOQUEIRÃO (via T. CENTRAL) será reforçada para atendimento na ligação dos dois terminais de São José com o Terminal Boqueirão, com partidas a cada meia hora.

Confira a nova tabela de horários da linha E11 aqui .