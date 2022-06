Em Campo Largo, Sanepar divulga ODS em curso de encanadores para mulheres

Moradoras da comunidade Jardim Meliane, de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, foram as primeiras participantes do curso Sanepar de Manutenção Hidráulica a receber, além do conteúdo técnico, informações sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), lançados pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O treinamento, feito nesta quinta-feira (2), é parte do Programa Se Ligue na Rede, da Sanepar, que, entre outras atividades, oferece capacitação gratuita com foco na ligação correta dos imóveis à rede pública de esgoto. De algumas turmas, como a de Campo Largo, participam exclusivamente mulheres, como parte do compromisso firmado entre a Sanepar e a ONU para alcançar as metas dos ODS.

“O curso já está sendo realizado em todo o Paraná com turmas apenas para mulheres, buscando observar, além do ODS 6 que se preocupa com o direito de todos ao saneamento, também o ODS 5, que trata da equidade de gênero, das oportunidades para as mulheres. Porém, para o público participante, o conteúdo era mais focado em questões técnicas. Resolvemos incluir essa apresentação dos ODS com a intenção de aproximar a comunidade desse assunto”, afirma Roselis Augusta de Oliveira, gestora do serviço socioambiental da Sanepar realizado na região.

“Com esses aprendizados, as mulheres estão evoluindo cada vez mais”, disse uma das participantes, Eliane Vaz da Silva.

Naquela cidade, a Sanepar está fazendo obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário. Serão acrescidas 1.333 ligações à rede coletora de esgoto no município, com assentamento de mais 21.731 metros de tubulações.

A atividade ocorreu em parceria com o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) local. O curso foi ministrado pelo técnico em Edificações da Sanepar, Emerson Luis Affonso. Entre os conteúdos, estão a correta execução de pequenos consertos hidráulicos, limpeza da caixa d’água, identificação de vazamentos, conserto de torneiras e registros.

A Sanepar, juntamente com o Governo do Estado, é uma das instituições brasileiras comprometidas oficialmente com a agenda dos ODS.