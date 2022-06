Estado apresenta na Câmara de Curitiba políticas de emprego para pessoas com deficiência

Em audiência pública na Câmara de Vereadores de Curitiba, nesta quinta-feira (2), sobre ações de capacitação e empregabilidade para pessoas com deficiência (PCDs), o Governo do Estado apresentou as políticas públicas voltadas a esse público.

O secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), Rogério Carboni, participou da audiência e citou os programas Cartão Futuro , Recomeça Paraná e Carretas do Conhecimento, o Dia D de Empregabilidade PCD e, também, os dados da inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Ele disse que cada ação tomada é importante para que as pessoas com deficiência superem obstáculos. “Precisamos vencer o preconceito e promover a inclusão. O governo Carlos Massa Ratinho Junior promove uma série de ações para garantir uma vida digna e com qualidade, seja com programas sociais, ações de empregabilidade e qualificação profissional, e políticas de proteção”, afirmou.

Suelen Glinski, chefe do Departamento do Trabalho da Sejuf, informou que a rede Sine (Sistema Nacional de Emprego) do Paraná captou, ao longo do ano passado, 7.088 vagas para pessoas com deficiência e enviou mais de 8 mil candidatos para entrevistas de emprego, resultando no preenchimento de 939 desses postos de trabalho.

“Parece pouco, mas é uma conquista para o Paraná, pois não são todos os Estados que fazem esse esforço”, disse Suelen.

Na área de qualificação profissional, para melhorar os índices de empregabilidade e renda dos PCDs, Suelen apresentou o programa Cartão Futuro, voltado a incentivar a contratação de aprendizes conforme previsto pela CLT.

EMPREGABILIDADE– Outro destaque foi o Dia D de Empregabilidade PCD, no qual a maioria das 216 Agências do Trabalhador do Paraná buscam vagas específicas para esse público, com atendimentos prioritários. A ação ocorre sempre em 21 de setembro, em alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. A edição deste ano já está sendo organizada, e Curitiba já confirmou a adesão.

O chefe do Departamento de Políticas para a Pessoa com Deficiência da Sejuf, Felipe Braga Côrtes, listou diversas iniciativas do Paraná de apoio às pessoas com deficiência, como a Carteira do Autista e o RG Acessível, que resultarão, nos próximos meses, no lançamento da plataforma Paraná Acessível. “Será um banco de dados importante para as políticas públicas do Estado”, disse.