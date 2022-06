Corpo é encontrado com a cabeça esmagada e olhos saltados

Um crime com requintes de crueldade chocou os moradores do município de Ventania, nos Campos Gerais. Um homem foi encontrado morto com a cabeça amassada e os olhos saltados na noite desta quinta-feira (02).

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 23h00 os agentes receberam um chamado da equipe de socorro do município informando que um homem havia sido encontrado morto em uma residência situada a Rua Benjamin Constant. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que a casa estava fechada e com as luzes acesas, porém, ao chamar ninguém atendeu. Assim que a porta foi aberta, os policiais se depararam logo com um machado cheio de sangue e, em um dos quartos, um homem já morto. O corpo estava coberto e apresentava ferimentos na cabeça com afundamento do crânio, além de estar sem o olho direito e o esquerdo saltado.

O local foi isolado e, em contato com vizinhos, os policiais foram informados que, por volta das 20h00, ouviram uma gritaria vinda da residência, mas como a situação é comum, não chamou a atenção dos populares. Ainda segundo testemunhas, a vítima sofreu uma fatura no fêmur e estava de cama, alem de não possuir um dos pés. O homem ainda seria usuário de bebidas alcoólicas e apresentava comportamento agressivo, segundo os relatos aos policiais.

Na sequência, os policiais localizaram próximo ao local do crime a irmã da vítima a qual estava acompanhada de um homem sendo que ambos estavam embriagados. A mulher passou a falar aos policiais que seu irmão morreu em seus braços; já o homem disse que estava por ali quando a mulher chegou chorando e pedindo ajuda.

Indagada sobre a situação, a mulher passou a relatar que foi avisar a equipe de socorro que seu irmão estava morto e, em seguida, foi informar seus outros irmãos sobre o caso. Os policiais perguntaram se ela sabia quem era o autor do crime, mas ela só dizia que cuidou do irmão por 17 anos, que ele havia batido a cabeça e morrido em seus braços.

Como a mulher apresentava sinais de sangue em suas roubas, ela foi conduzida para delegacia da Polícia Civil para prestar maiores esclarecimentos sobre o caso. Já o corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) e a cena do crime submetida aos trabalhos dos peritos. O machado foi apreendido.

O caso segue sendo investigado.