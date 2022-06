Integração entre turismo e agricultura familiar potencializa municípios da região Norte

Com atrativos naturais e agricultura diversificada, a região Norte do Paraná tem potencial para mobilizar grandes investimentos e gerar mais renda aos produtores. O assunto foi debatido durante o 1º Seminário do Norte do Paraná de Turismo e Agricultura Familiar, no Centro Cultural Gerson Gerdulli, em Sertaneja, organizado com o objetivo de discutir oportunidades e potenciais para o desenvolvimento regional a partir da aproximação desses setores.

Na avaliação do secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, as mudanças de hábito que ocorreram durante a pandemia do coronavírus fizeram com que as pessoas desacelerassem e buscassem mais contato com a natureza e alimentação saudável, como os produtos da agricultura familiar. “Nós precisamos aproveitar isso, pois temos produção de qualidade e incentivamos o turismo. Isso dá corpo à economia local”, afirmou.

Entre as ações do Estado nesse sentido, Ortigara citou o programa Banco do Agricultor Paranaense , que no ano passado incluiu o turismo rural nas atividades contempladas. Com isso, tornou passíveis a concessão de subvenção econômica as operações de crédito contratadas para modernização, implantação e reforma de empreendimentos turísticos; desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços que promovam a eficiência do turismo; e aquisição de máquinas, equipamentos, softwares e licenças para o desenvolvimento dos serviços de turismo, entre outros, garantindo a equalização de até três pontos percentuais ao ano.

“Podemos multiplicar a renda nas pequenas propriedades com trabalho, conhecimento, construção de parcerias, e aproveitamento de programas que contribuem com a agroindústria familiar e as pequenas cooperativas do Paraná”, disse o secretário.

A atuação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater ( IDR-Paraná ) no turismo rural também foi tema da discussão. A ação inclui iniciativas como o fomento a roteiros turísticos (Rota do Queijo, Rota das Lavandas), o artesanato como alternativa para a renda no campo, as Caminhadas e Pedaladas na Natureza e a gastronomia rural.

“Temos uma leitura clara de que o Paraná pratica a melhor agricultura do País, mas ainda há muito trabalho a fazer pela melhoria da renda das pequenas propriedades, e o turismo é uma das alternativas”, disse o diretor-presidente do Instituto, Natalino Avance de Souza.

DEFESA– Outra ação do Estado foi citada pelo diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná ( Adapar ), Otamir Martins. O Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte ( Susaf ) é uma iniciativa que, por meio da integração dos sistemas de inspeção municipais, permite a ampliação da comercialização de pequenos produtores para todo o Paraná.

“Chama a atenção o potencial que essa região tem para diversificar a produção das pequenas propriedades e vender seus produtos para todo o Paraná”, disse.

Martins lembrou que Itamaracá, que já iniciou o processo, será o primeiro município da região a receber o selo Susaf. O sistema leva em consideração parâmetros técnicos, métodos de controle e autocontroles e boas práticas de fabricação, visando à garantia da qualidade, sanidade, inocuidade e identidade dos produtos.

INVESTIMENTO– O seminário foi organizado pela Prefeitura de Sertaneja em parceria com o IDR-Paraná e o Comitê Ilha do Sol, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo (Sedest). Os impulsos para debater o tema são os recentes investimentos que Sertaneja atraiu, especialmente o Hard Rock Hotel Ilha do Sol. Participantes do seminário visitaram o local.

O Residence Club Hard Rock Hotel será um resort de luxo na Ilha do Sol, que fica no encontro dos rios Tibagi e Paraná. Serão, ao todo, 311 unidades entre apartamentos, chalés e bangalôs, com design exclusivo no conceito Hard Rock. Quando for entregue deve gerar 500 empregos diretos e mais de 1.000 postos de trabalho indiretos.

O governo estadual estuda formas de contribuir no fortalecimento da infraestrutura regional e fomento ao turismo, segundo o coordenador de comunicação da Paraná Turismo, Velozo Santos, que representou o presidente do órgão, Irapuan Cortes, no evento.

Por parte do Sistema Estadual da Agricultura, podem ser desenvolvidos projetos de estímulo aos pequenos produtores e agroindústrias locais para atender a demanda de produtos regionais e com alto valor agregado no empreendimento. “Frutas, hortaliças, produtos orgânicos, com apelo local, têm esse potencial. Essa é uma região propícia pra isso e pode gerar oportunidade de renda”, afirmou Ortigara.

O vice-presidente de Relações Institucionais e Parcerias Estratégicas da VCI SA, incorporadora responsável pelo empreendimento, Enio Miranda, já visitou municípios da região para prospectar produtos que possam ser consumidos no hotel. "A empresa tem investido em ações sustentáveis para fomentar o turismo, com foco no fortalecimento do desenvolvimento sustentável, fortalecendo a marca turística Ilha do Sol", afirmou.

O prefeito de Sertaneja, Jamison Donizete, destacou a oportunidade que se apresenta para a economia do município. “Queremos sintonizar o pequeno agricultor com esses investimentos locais e dar condições de se desenvolver, com apoio do poder público”, disse.

HARD ROCK– O Paraná é o primeiro estado brasileiro a receber dois empreendimentos da rede Hard Rock, que também investe em unidades em Fortaleza, Natal, São Paulo e Caldas Novas. Além da unidade na região Norte do Estado, haverá outra em Foz do Iguaçu, no Oeste.