Estado promove capacitação sobre atualizações que aprimoram coleta de dados do Criança Feliz

A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) reuniu nesta quinta-feira (2), de forma remota, técnicos, supervisores, coordenadores, visitadores e estagiários integrantes do Programa Criança Feliz (PCF) do Paraná no curso de capacitação do sistema eletrônico denominado e-pcf, desenvolvido pelo governo federal, através do Ministério da Cidadania (MC).

O Criança Feliz é um programa do governo federal, executado em parceria com estados e municípios, que promove ações para o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, na faixa de zero a seis anos, com ações intersetoriais.

O e-pcf é uma ferramenta de gestão implementada durante o período de pandemia e veio substituir o Prontuário Eletrônico. Por meio dele é possível planejar, agendar, visitar e fazer a gestão da formação, além de registrar e acompanhar os marcos de desenvolvimento do programa.

Uma nova funcionalidade, em fase de implantação, vai permitir também a atualização dos dados coletados pela equipe de campo no prazo máximo de 24 horas. Atende à necessidade de monitoramento e avaliação permanente do Criança Feliz de modo qualitativo e quantitativo.

Secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Rogério Carboni entende que o advento do e-pcf é muito importante no sentido de agilizar o processo de atendimento dos entes públicos na atenção diária às gestantes e às crianças agora e, também, no futuro.

“Estudos recentes demonstram que a cada R$ 1 investido no Programa Criança Feliz, o retorno é de R$ 9, pois no futuro as crianças por ele atendidas vão desempenhar melhor papel escolar, apresentarão menos problemas de saúde e serão profissionais melhor preparados para o mercado de trabalho”, ressaltou o secretário.

Para Carlos Bostelmann, coordenador do Programa Criança Feliz Paraná, o sistema eletrônico é uma ferramenta que agrega muito e dinamiza a atuação de sua equipe de trabalho. “Nós tínhamos uma dificuldade muito grande em relação ao registro das informações. O sistema estava obsoleto e criava muitos problemas por causa do seu difícil manuseio", disse.

Já esse sistema, acrescenta, ainda está em fase de evolução, mas já deu um grande passo em relação ao registro de informações. “Agora, tudo que acontece no Programa Criança Feliz é registrado ali. Desde as visitas, os visitadores, as famílias, todas as informações possíveis são registradas no e-pcf”, afirmou.

CRIANÇA FELIZ– Programa tripartite envolvendo o governo federal, governos estaduais e municipais, estabelecido pelo Decreto Presidencial n° 8.869/2016, o Criança Feliz promove ações para o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida, com a oferta e o acompanhamento de ações intersetoriais das políticas de Assistência Social, Saúde, Justiça, Educação, Cultura e Direitos Humanos.

Presente em 3.026 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal, este ano o PCF atendeu 1,5 milhão de gestantes e crianças, promovendo 70 milhões de visitas.

Desde a adesão do Paraná ao programa, em fevereiro de 2019, até maio de 2022, foram realizadas 476.470 visitas domiciliares, atendendo 12.924 crianças de zero a 3 anos, 124 crianças de 3 a 6 anos, além de 2.659 gestantes. Por sua abrangência e resultados, é considerado como um dos maiores programas do mundo no atendimento à criança na primeira infância.