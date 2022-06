Comec propõe integração da linha Jardim Osasco, de Colombo, com Terminal do Santa Cândida

A Comec (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba) começou nesta semana uma pesquisa com usuários da linha B73-Ctba/JD.Osasco, que atende o município de Colombo. O objetivo é consultar os passageiros sobre a possibilidade de inclusão da linha na Rede Integrada de Transporte (RIT).

Segundo a proposta da Comec, a linha, hoje sem integração, e que faz o trajeto do bairro Jardim Osasco até o Terminal Guadalupe, no Centro de Curitiba, deixaria de ir até o centro fazendo a integração no Terminal do Santa Cândida.

No terminal, sem pagamento adicional de tarifa, o usuário poderá fazer a conexão com outras 16 linhas (urbanas e metropolitanas) que, por sua vez, estão integradas aos 16 municípios que fazem parte desta rede.

Caso o usuário precise desembarcar entre o Santa Cândida e o Terminal do Guadalupe, trajeto percorrido pela linha hoje, poderá fazê-lo utilizando a linha expressa 203-STA. CÂNDIDA/CAPÃO RASO, e ainda, em paradas específicas, a 200-LIGEIRÃO S. CÂNDIDA/PÇA.JAPÃO.

Além do ganho com as novas conexões, a linha 203-S. Cândida/Capão Raso faz uso da canaleta exclusiva para ônibus da Avenida Paraná, o que deverá diminuir o tempo de deslocamento até o centro em até 20 minutos nos horários de maior movimento.

Outra melhoria seria com relação aos horários de saída do Jardim Osasco, passando dos atuais 22 horários para 30 horários em dias úteis.

Para efetivar esta mudança, porém, a Comec iniciou uma consulta com os usuários da linha. Desde o início da semana, fiscais estão distribuindo cartazes solicitando a participação da população por meio de uma pesquisa no site . O folder traz um link para acesso e um QRCode para direcionamento rápido.

O preenchimento do formulário será encerrado às 23h59 desta sexta-feira (03).

Para participar acesse AQUI .