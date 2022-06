Cidadão de Wenceslau Braz ganhou R$ 10 mil no Nota Paraná e ainda não fez retirada do prêmio

A coordenação do Nota Paraná, programa vinculado à Secretaria da Fazenda, divulgou uma listagem com cidades e bairros de pessoas que ganharam os prêmios de R$ 10 mil nos últimos doze meses, mas ainda não resgataram o dinheiro. Um desses sortudos é do município de Wenceslau Braz, morador do Centro da cidade, que ainda não fez a retirada de seu prêmio.

O prazo máximo de transferência para uma conta bancária é de um ano, que já está se aproximando. Vencido esse período, os recursos voltam para o Estado.

Para conferir se foi contemplado o contribuinte deve acessar seu cadastro no Nota Paraná, por meio do site ou aplicativo.