UEM vai ofertar mais cursos para formação de professores da educação básica

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) foi contemplada em três editais submetidos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para oferecer cursos nas áreas de História, Música e Pedagogia pelo Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor). Com isso, além de recursos financeiros para o custeio dos cursos, destinados aos professores da rede pública de educação básica em busca da formação de nível superior, a UEM irá obter verba para a concessão de bolsas.

Os três cursos, além de gratuitos e presenciais, serão ministrados no período noturno. As inscrições estão abertas e se encerram no dia 7 de julho.

A aprovação dos projetos submetidos à Capes, uma agência de fomento ligada ao Ministério da Educação (MEC), sinaliza a importância da UEM na parceria com os governos federal, estadual e municipal para o sucesso do Parfor, uma iniciativa estratégica criada em 2007 visando estimular a oferta de cursos de licenciatura.

O Parfor/UEM vinha mantendo turmas somente na área da Pedagogia, tendo entregue, em novembro de 2019, diploma para 29 professoras da rede pública matriculadas no curso de 1ª licenciatura. Com exceção de uma formanda, as demais professoras, de vários municípios da região, atuavam como docentes em sala de aula apenas com a formação do antigo curso normal em nível médio.

Há estimativa de que no Brasil ainda existam 400 mil professores sem formação em nível superior, sem contar os que possuem nível superior, mas em áreas diferentes das que lecionam em sala de aula. A UEM é a instituição de ensino superior paranaense que congrega o maior número de docentes beneficiados pelo Parfor.

LINHAS – As linhas oferecidas pelo programa são 1ª Licenciatura (para professores sem graduação), 2ª Licenciatura (para professores licenciados que atuam fora de sua área formação) e Formação Pedagógica (para bacharéis sem licenciatura que atuam nos cursos profissionalizantes de escolas públicas).

Podem se inscrever às vagas nos cursos oferecidos professores, educadores, atendentes, cuidador infantil ou aqueles que auxiliam em sala de aula, sendo da educação infantil ou fundamental. Para candidatar-se, o professor da rede pública de educação básica precisa se cadastrar ou atualizar seu currículo na Plataforma Capes de Educação Básica.

PROGRAMA – O Parfor é um programa nacional implantado pela Capes, em regime de colaboração com as secretarias de Educação dos estados, Distrito Federal e dos municípios e as Instituições de Ensino Superior (IES). O objetivo principal é permitir aos professores em exercício na rede pública de educação básica o acesso à formação superior exigida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e, ao mesmo tempo, promover a melhoria da qualidade da educação básica.