Olimpíada Brasileira de Educação Financeira 2022 tem parceria da UEM

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) , por meio do projeto “Educação Financeira Sustentável: base da prosperidade”, é parceira da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) na promoção da 4ª Olimpíada Brasileira de Educação Financeira (Obef), cujas provas (primeira fase) ocorrerão de 22 a 26 de agosto deste ano.

O evento visa a estimular e promover o estudo da Educação Financeira nas instituições de ensino, contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Financeira no Brasil, despertar o interesse de crianças e adolescentes no aprendizado da matéria desde a infância, e colaborar também para o empoderamento da população nacional para elevar o crescimento de renda.

A Olímpiada ainda promove a inclusão social por meio de políticas fiscais, econômicas e financeiras. A 4ª Obef é destinada a alunos das escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio do Brasil.

As inscrições, gratuitas, estão abertas e prosseguem até 24 de junho, devendo ser efetuadas pela escola que tenha interesse em participar. O procedimento é preencher a planilha via link do site do projeto Educação Financeira para Toda a Vida e fazer a confirmação pelo e-mail [email protected] no prazo de até 48 horas.

No ato da inscrição, além de preencher a planilha, a escola precisa informar o nome completo do aluno, CPF, data de nascimento, escola, série, turno, estado, cidade e e-mail do estudante para a realização da prova individual online e, ainda, comunicar se o aluno possui algum tipo de necessidade especial.

A plataforma da aplicação da prova será informada após o término das inscrições, constando links de tutoriais e explicações sobre os procedimentos para o exame.

As provas da segunda, terceira e quarta fases ocorrerão nos dias 12 de setembro, 22 de outubro e 5 de novembro, respectivamente. A partir de 12 de dezembro será disponibilizado no endereço eletrônico do Projeto de Extensão – Educação Financeira para toda a Vida, neste site , a lista dos medalhistas nacionais (ouro, prata e bronze). Em caso de não haver disponibilidade de recursos financeiros para medalhas e/ou premiações, os medalhistas farão jus às “medalhas virtuais”.

Outras informações detalhadas estão AQUI .