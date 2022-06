Sanepar realiza reunião comunitária e curso para encanadores em Ivaiporã

A Sanepar dará continuidade ao trabalho de sensibilização das famílias de Ivaiporã quanto à importância do sistema de esgotamento sanitário e do uso adequado do serviço nesta sexta-feira (3) e sábado (4). Diversas atividades já foram realizadas e outras ainda serão programadas para os próximos meses. Todo o trabalho conta com a parceria da Prefeitura Municipal.

Nesta sexta-feira (3), será realizada a quarta reunião comunitária para falar sobre os benefícios das obras de expansão da rede coletora de esgoto na cidade. O evento será às 19h30, no Centro de Convivência Serviço Projeto Socioassistencial Renascer, localizado na Av. Souza Naves, 1.885, ao lado da APAE.

No sábado (4), a Sanepar vai promover a segunda turma do curso de preparação para encanadores em Ivaiporã. O objetivo é ensinar de forma simples o passo a passo de como realizar a ligação do imóvel na rede coletora de esgoto, como executar manutenções e pequenos reparos nas instalações hidrosanitárias.

O curso é gratuito e ainda há vagas. Qualquer pessoa, maior de 18 anos, pode participar. Os interessados devem enviar e-mail para [email protected] Ele será das 8h30 às 17h, no Centro Cultural Melhor Idade, no Jardim Botânico.

OBRA– Ao todo, a Sanepar está implantando cerca de 100 km de tubulações para ampliar a coleta de esgoto na cidade. O investimento no valor de R$ 50 milhões também viabilizou a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Pindaúva e de três novas estações elevatórias: Pindaúva, Mangueira e Pindauvinha. O término previsto das obras será em julho de 2022.

Serviço:

1 Reunião Comunitária sobre Obras de Esgoto em Ivaiporã

Data: 03 de junho, sexta-feira, 19h30

Local: Projeto Socioassistencial Renascer - Av. Souza Naves, 1.885

2 Curso para Encanadores em Ivaiporã

Data: 04 de junho, sábado, das 8h30 às 17h

Local: Centro Cultural Melhor Idade, Jardim Botânico