Sanepar abre inscrições para curso de manutenção hidráulica para mulheres em Bituruna

A Sanepar e a Prefeitura de Bituruna, no Sul do Estado, estão com inscrições abertas para o curso de Manutenção Hidráulica Residencial para Mulheres. São oferecidas 30 vagas gratuitamente e não é necessária experiência prévia. O curso será em 1º de julho, no Centro de Convivência do Idoso de Bituruna.

Com 8 horas de duração, a capacitação visa proporcionar às mulheres noções básicas para que possam fazer manutenções e pequenos reparos em instalações residenciais de água e de esgoto. Também vai ensinar como executar a limpeza da caixa d’água, identificar e consertar vazamentos, entre outros.

“O curso oferece uma oportunidade de inserção em um novo mercado de trabalho para as mulheres, promovendo a geração de renda, ou também para que elas possam assumir pequenos consertos hidrossanitários nas suas próprias residências”, diz a gestora de Educação Socioambiental da Sanepar, Luciana Garcia.

Os interessadas podem obter mais informações no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Bituruna, Rua Maximiliano Greselle, 49, em horário comercial.

MAIS SANEAMENTO- A qualificação de mão de obra na comunidade faz parte do trabalho de educação socioambiental da Sanepar em municípios que estão recebendo obras de saneamento, como é o caso de Bituruna.

O sistema de esgotamento sanitário do município está sendo ampliado. As obras vão dobrar a capacidade da estação de tratamento de esgoto e atender mais 1.375 imóveis nas vilas Mariana e São Vicente, com a instalação de 31 quilômetros de tubulações, entre redes e coletores. O investimento soma R$ 10,7 milhões.