Fuga, perseguição e mais de 300 kg de maconha apreendidos no Norte Pioneiro

A droga e o veículo foram apreendidos e encaminhados a delegacia de Cornélio Procópio para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Os policiais realizaram buscas pelo suspeito, mas ele não foi encontrado. Já no interior do veículo, foram localizados diversos tabletes de maconha que, ao serem pesados, totalizaram 312 kg da erva.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, os policiais realizavam uma fiscalização em frente a Unidade Operacional da PRF no município quando o condutor de um automóvel Hyundai Tucson não obedeceu a ordem para parar o veículo e empreendeu fuga da fiscalização.

