Prefeitos e autoridades da região participam da escolha da diretoria do Angra Doce

Os participantes dos 15 municípios que integram a área do Angra Doce se reuniram na última sexta-feira (27), no município de Timburi/SP, para escolher os nomes que irão compor a diretoria do projeto. Ao todo, o Angra Doce conta com dez municípios paulista e cinco da região do Norte Pioneiro.

A mesa foi composta por autoridades como o prefeito de Timburi, Silvio Polo, o vice-presidente da Contur de Timburi, Anderson Solé, o presidente da Atunorpi (Associação Turística do Norte Pioneiro) Wellington Bergamaschi, a diretora de Turismo do município de Piraju/SP Maria Luiza Freitas, o prefeito de Salto do Itararé Paulo Sérgio Fragoso, e pelo coordenador da Casa Civil do Paraná no Norte Pioneiro Juarez Leal, o Daio.

O consultor Executivo da Atunorpi, João Golveia Cesar, destacoua importância de fortalecer o Angra Doce para que o turismo local seja regionalizado. “Não podemos pensar o Turismo de forma local, mas sim a sua regionalização, pois cada cidade tem suas potencialidades e nossa região é vasta de atrativos”, frisou.

Durante a Assembleia, também foi definida a composição da governança da Área Especial de Interesse Turístico (AEIT) do Angra Doce, sendo composta com a cidade de Timburi na presidência, o município de Jacarezinho na vice-presidência, Fartura como secretário, Bernardino de Campos como secretário adjunto, o município de Salto do Itararé para comunicação e Carlópolis para suplente.

O prefeito Paulinho, de Salto do Itararé, se mostrou otimista com o projeto. “Nos próximos meses várias ações serão tomadas para alavancar o projeto para que enfim saia do papel e se transforme em realidade. Vamos buscar melhorias para todos os setores a fim de trazer mais qualidade de vida a todos os saltenses é minha meta. O turismo fortalece em muito o município, pois são recursos de fora que chegam a nossa cidade”, destacou.