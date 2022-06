Jundiaí do Sul recebe programa CastraPet

O município de Jundiaí do Sul irá receber o Programa Permanente de Esterilizações de Cães e Gatos (CastraPet), que promove a saúde e o cuidado animal em todo Paraná.

CastraPet é um programa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), realizado em parceria com os municípios participantes. O programa está alinhado com a política de Saúde Única da pasta, com atenção à saúde humana, ambiental e animal.

O procedimento é totalmente gratuito para as famílias que se cadastrarem no programa. O objetivo é atender animais de famílias de baixa renda e instituições que acolham animais em vulnerabilidade.

As cirurgias serão realizadas dentro do castramóvel, veículo equipado com centro cirúrgico, sala de recuperação, sala de preparo, autoclave, aparelhos de anestesia, monitor multiparamétrico, entre outros. Para o procedimento, os animais devem estar em jejum absoluto (comida e água) de oito horas. Isso é fundamental para que a esterilização aconteça de forma segura, assim como a recuperação da anestesia.

Após a castração, as famílias recebem gratuitamente a medicação pós-operatória e aplicação de microchip eletrônico de identificação animal, além de receberem todas as orientações para cuidados pós procedimento.

O período de inscrições será divulgado pela prefeitura e as vagas são limitadas.