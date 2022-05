Carreta do Conhecimento leva curso profissionalizante gratuito a Ivaiporã

Mais um curso do projeto Carretas do Conhecimento, promovido pelo Governo do Estado em parceria com o Senai e a Fundação Volkswagem, começou nesta segunda-feira (30), em Ivaiporã, no Vale do Ivaí. Instalada na Avenida Aparício Bittencourt, a unidade móvel de capacitação oferece o curso de Elétrica Residencial.

O projeto é gerenciado pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), por meio do Departamento do Trabalho e Estimulo à Geração de Renda.

As aulas seguem até 28 de junho nos períodos da tarde e da noite. São duas turmas de 18 alunos cada, todos com idade acima de 18 anos.

Rogério Carboni, secretário da Sejuf, destaca que o projeto Carretas do Conhecimento é mais uma ação do Governo do Estado para incluir as pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho. “A capacitação é um processo permanente na vida do trabalhador. Levar as carretas aos locais mais próximos da população facilita seu acesso aos cursos que disponibilizamos e aumenta suas chances de conquistar um emprego”, afirmou.

PRÓXIMOS CURSOS– As turmas da Carreta do Conhecimento em Ivaiporã já estão fechadas, entretanto, outros cursos serão abertos em mais municípios ao longo do ano. Já no começo de julho, o projeto chega a Morretes, no dia 2, com o curso de Instalação e Manutenção de Aparelhos de Ar-Condicionado, e no dia 6 a Inácio Martins, com Corte e Costura Industrial.

O projeto oferta vagas para qualificação profissional também nas áreas de Panificação, Confecção, Mecânica Automotiva, Manutenção de Motocicletas, Elétrica Automotiva, Mecânica Industrial, Refrigeração Residencial, Automação industrial e Informática.

INSCRIÇÕES– Os interessados em participar dos cursos das Carretas do Conhecimento devem se maiores de 16 anos, com idade mínima de 18 apenas para o curso de Elétrica Residencial. É necessário ir à Agência do Trabalhor da cidade de residência e apresentar autodeclaração de escolaridade mínima de ensino fundamental.

Outros documentos necessários para inscrição são comprovante de residência; documento de identidade com foto; CPF; e carta de encaminhamento da Assistência Social (não obrigatória). Para alunos com menos de 18 anos é preciso estar acompanhado de um responsável legal.

PROJETO– As Carretas do Conhecimento são unidades móveis equipadas com salas de aula, oficinas e infraestrutura e visam promover formação profissional e geração de emprego. Desde 2019, o programa já ofereceu mais de 8 mil vagas no Paraná.

Em 2.292 serão ofertadas vagas em 63 cidades do Paraná. Os cursos começaram em abril, com investimento previsto de R$ 2 milhões apenas para essa nova fase.