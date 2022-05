Acidente entre Jundiaí do Sul e Ribeirão do Pinhal mata jovem de 18 anos

Mais uma tragédia em uma rodovia do Norte Pioneiro deixou uma pessoa morta e outra em estado grave na noite desta segunda-feira (30). A situação foi registrada na PR-218.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 22h00 no trecho da rodovia que liga os municípios de Jundiaí do Sul a Ribeirão do Pinhal. As vítima, um jovem de 18 e outro de 21 anos, estavam em um automóvel GM/Celta que transitava pela rodovia quando, não se sabe o motivo, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e atingiu uma árvore.

Com a violência do impacto, o jovem de 18 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista, o rapaz de 21 anos, foi socorrido e encaminhado ao hospital em estado grave. Ainda segundo a PRE, chovia no momento do acidente.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.