No 1º quadrimestre, Porto de Paranaguá exporta 608 mil toneladas de frango congelado

O Terminal de Contêineres do Porto de Paranaguá exportou no primeiro quadrimestre deste ano 608.105 toneladas de carnes de aves congeladas. Comparado às 552.069 toneladas carregadas em 2021, nos mesmos quatro meses, o aumento é de 8%.

A movimentação do período gerou receita de mais de US$ 1 bilhão, segundo dados do Ministério da Economia. No ano passado, foi de US$ 792.295.824. A diferença passa de 34%.

De toda carne de frango exportada pelos portos brasileiros, 43,8% saíram por Paranaguá, ainda de acordo com os dados do sistema nacional. O balanço da movimentação portuária de janeiro a abril deste ano confirma que o Paraná segue sendo a principal saída do produto para o mundo.

Quase 82% de todo esse frango é da produção paranaense. A China é o principal destino. Na sequência, entre os cinco maiores países compradores pelo Porto de Paranaguá estão Emirados Árabes Unidos, Japão, Arábia Saudita e México. A carne de frango representa 38% de todos os produtos que saem em contêineres pelo porto.

Segundo o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, a TCP, empresa que administra o terminal e opera os contêineres no Porto de Paranaguá, tem a maior estrutura para cargas refrigeradas da América Latina. “No pátio, são 3.624 tomadas para a conexão de contêineres”, diz.

Posicionando-se como líder de mercado no segmento de carnes e congelados, o terminal ainda conta com dois ramais ferroviários com acesso direto à área alfandegada, com funcionamento 24 horas por dia, sistema wi-fi – que possibilita o monitoramento das cargas em tempo real.

“Inclusive, a movimentação de carnes e outros congelados é responsável por 80% da movimentação da ferrovia no local”, acrescenta Garcia.

OUTRAS CARNES– De carne bovina, 65.054 toneladas foram exportadas em contêineres pelo Porto de Paranaguá no mesmo período. De carne suína foram 32 mil toneladas. O terminal paranaense é o 2º, entre os portos brasileiros, na exportação da carne de boi e o 3º no embarque da carne suína.