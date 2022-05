Novo viaduto e duplicação da PR-323 trazem mais segurança ao distrito de Água Boa, em Paiçandu

Condutores agora contam com um novo viaduto e mais um trecho duplicado da PR-323 em Água Boa, distrito de Paiçandu, na região Noroeste. A obra foi executada pelo Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), garantindo mais segurança para moradores e para motoristas do tráfego de longa distância. O investimento é de aproximadamente R$ 7,2 milhões.

“Concluímos mais um trecho da duplicação da PR-323 e continuamos avançando nas obras de duplicação em Doutor Camargo e em Umuarama, além das novas terceiras faixas. É um investimento de mais de R$ 260 milhões nessa rodovia, um importantíssimo corredor logístico e muito utilizada para o deslocamento de moradores da região Noroeste”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiatti.

O novo viaduto passa por cima da rodovia, sendo acessado por vias marginais e garantindo segurança aos habitantes locais e visitantes para entrar ou sair da PR-323, sentido Doutor Camargo ou sentido Paiçandu, também facilitando o acesso a comunidades rurais do outro lado do viaduto. Além da nova estrutura em concreto, foram executados novos dispositivos de drenagem e de contenção de taludes no local.

A rodovia foi rebaixada para garantir a passagem de veículos de grande porte sob o viaduto, e duplicada em uma extensão de cerca de 1 quilômetro, no perímetro urbano de Água Boa. São quatro pistas novas com largura de 3,60 metros cada, sendo duas para cada sentido, e barreira de concreto New Jersey separando os sentidos. Além de acostamentos externos de 2,5 metros, tanto a rodovia quanto as marginais contam com defensas metálicas na área do viaduto.

“Integramos o distrito de Água Boa à duplicação da PR-323, e também conectamos os trechos que iam até Paiçandu e até Doutor Camargo, que já estavam liberados para o tráfego desde o ano passado. Os condutores de longa distância podem prosseguir viagem com tranquilidade e segurança. Já os moradores do distrito podem cruzar ou acessar a rodovia sem dificuldades”, explica o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes.

A duplicação da PR-323 entre Paiçandu, próximo a Maringá, e Doutor Camargo, tem extensão de 20,75 quilômetros. Foram feitos serviços de terraplenagem, drenagem, construção de galeria celular, pavimentação, sinalização e serviços complementares para implantar uma nova pista paralela à existente. Além do viaduto de Água Boa, também foram executados uma trincheira no km 158 e um viaduto no km 171.

A obra contou com recursos do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).