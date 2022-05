Fortes chuvas afetam abastecimento de água em Wenceslau Braz

Para esta e outras informações use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Técnicos aguardam o nível da água baixar para retirar o acúmulo de areia do crivo das bombas e retomar a produção de água. A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer na manhã desta terça-feira (31).

A Sanepar informou nesta segunda-feira (30), por voltas das 18h30, que a unidade de captação de água de Wenceslau Braz foi inundada pelas fortes chuvas do período da tarde. Diante disso, a produção de água foi paralisada, o que pode afetar o abastecimento em toda cidade.

