Emprega Mais Paraná intensifica ações em cidades do Oeste do Estado

A Agência do Trabalhador Itinerante, unidade móvel do Programa Emprega mais Paraná, desenvolvido pelo Governo do Estado, atendeu 267 pessoas em Ouro Verde do Oeste, Nova Santa Rosa e Medianeira, na região Oeste, na última semana. Elas foram direcionadas a oportunidades de emprego ofertadas por empresas da região – algumas tiveram encaminhamento para mais de uma vaga.

A ação foi promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf). Nesta segunda e terça-feira (30 e 31) o ônibus está em Foz do Iguaçu.

“Neste Mês do Trabalhador levamos as ações do Emprega Mais Paraná a diversos municípios, fechando o mês com uma sequência de atendimentos na região Oeste”, disse o secretário Rogério Carboni. "É uma ação importantíssima, porque leva a oportunidade de emprego para junto da população, facilita o acesso a vagas e possibilita que muitas famílias melhorem sua condição de vida".

A primeira parada do ônibus da Agência Itinerante foi em Ouro Verde do Oeste, na segunda-feira (23), onde atendeu 87 pessoas que foram direcionadas para 115 possibilidades de empregos, por meio de carta de encaminhamento. “Essa carta significa que o candidato atende todos os requisitos que a empresa que cadastrou a vaga no sistema espera. Portanto, após essa fase, a grande maioria se converte em um emprego formal”, explicou Suelen Glinski, chefe do Departamento de Trabalho da Sejuf.

Nova Santa Rosa recebeu o programa na terça-feira (24) e atendeu 37 moradores. Treze profissionais foram encaminhados a empresas locais. Para encerrar o itinerário da semana, nos dias 26 e 27 a Agência do Trabalhador Itinerante instalou-se em Medianeira. Neste município foram 143 pessoas atendidas e 172 encaminhamentos a vagas na região.

JUNHO– Em junho, o primeiro destino do Emprega mais Paraná será Campo Mourão, no Centro-Oeste, na quarta-feira (08).