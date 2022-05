Paraná e Mato Grosso do Sul dão mais um passo para ligar os estados com nova ponte

Os governadores Carlos Massa Ratinho Junior e Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul, assinaram nesta segunda-feira (30) um convênio para dar início aos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para a construção de uma nova ponte de dois quilômetros entre os dois estados, ligando o distrito de Porto São José, em São Pedro do Paraná (PR), a Taquarussu (MS). O objetivo é melhorar o escoamento da produção agrícola e atrair novos investimentos. O valor do estudo é de R$ 3,2 milhões, bancado pela Itaipu Binacional.

A assinatura do documento foi realizada durante um encontro com autoridades dos estados no Palácio Iguaçu, em Curitiba. O EVTEA apontará as vantagens da implantação dessa nova travessia entre os estados e os impactos no desenvolvimento socioeconômico da região.

“É um estudo complexo de R$ 3,2 milhões que vai demonstrar qual é o melhor traçado, o que tem menor impacto ambiental e o que é mais sustentável dessa nova ligação entre Paraná e Mato Grosso do Sul. Ao atravessar o Rio Paraná temos um potencial econômico muito forte para atender o Noroeste do Paraná tanto na parte turística, como na produção de alimentos. Essa nova rota vai diminuir em média 80 quilômetros de quem vem do Mato Grosso do Sul para o Paraná”, disse Ratinho Junior.

Segundo o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, os estados que investem na agroindústria são os que mais crescem economicamente no Brasil e, consequentemente, têm demandado mais investimentos em logística. “Essa ligação de Porto São José ao Mato Grosso do Sul encurta caminho e abre uma nova fronteira de desenvolvimento na nossa região, além de integrar novamente os dois estados. Abrir esse caminho melhora o desenvolvimento e a logística, diminui custo e traz mais progresso e oportunidades”, disse.

Luiz Felipe Carbonell, diretor de Coordenação da Itaipu, destacou a importância da atuação da binacional para criar um novo eixo de desenvolvimento regional e local. “Estamos investindo principalmente em infraestrutura. Nesse EVTEA, estamos viabilizando um novo eixo logístico entre os estados. A visão da Itaipu é de que podemos auxiliar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental dessa região”, afirmou.

A ponte faz parte de um projeto ainda mais amplo, que inclui a duplicação da BR-376, conhecida como a Rodovia do Agronegócio Brasileiro, pela grande quantidade de caminhões que transportam a safra sul-mato-grossense passando pelo Paraná a caminho do Porto do Paranaguá. A estimativa de custo dessa obra é de cerca de R$ 350 milhões.

EXPECTATIVA LOCAL– Segundo o prefeito de Taquarussu, Clóvis do Banco, a ligação será um marco no desenvolvimento do município. “Como não temos ligação com outra cidade, ter essa possibilidade de ligação com o Paraná, que é uma região agrícola, vai ser um avanço muito grande. A nossa região também vai ganhar muito com a geração de empregos”, afirmou.

Para a prefeita de São Pedro do Paraná, Neila de Fatima Luiza Fernandes, a ponte também contribuirá para outras áreas, além do agronegócio. “Essa ligação entre Paraná e Mato Grosso do Sul vai fomentar o turismo regional, a agricultura e o comércio. Hoje foi dado um grande passo”, afirmou.

Heraldo Trento, prefeito de Guaíra, ressaltou que uma nova ponte mais ao Noroeste do Estado é fundamental para o desenvolvimento dos estados. A cidade já possui a Ponte Ayrton Senna com a vizinha Mundo Novo. “Quanto mais pontes tivermos, encurtando distâncias e viabilizando o transporte de insumos, de produção agrícola e de produtos industrializados, mais favoreceremos os dois estados”, afirmou.

PRESENÇAS– Participaram da solenidade o vice-governador Darci Piana; o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; os secretários de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza; da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara; e da Administração e Previdência, Elisandro Frigo; os secretários sul-mato-grossenses de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Rocha, e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck; o deputado federal Ricardo Barros; os deputados estaduais Marcel Micheletto, Ricardo Arruda, Soldado Adriano José, Luiz Cláudio Romanelli, Maria Victória, Tião Medeiros, Douglas Fabrício, Jonas Guimarães, Marcio Nunes e Tiago Amaral; e o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Anatalicio Risden; a conselheira de administração da Itaipu Binacional e ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti; os presidentes do Tecpar, Jorge Callado; do Socipar, Demerval Silvestre; e da Invest Paraná, Eduardo Bekin; e prefeitos, vice-prefeitos e demais autoridades do Paraná e Mato Grosso do Sul.