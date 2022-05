Em Sabáudia, Sanepar forma agentes de saneamento para conscientizar a população

O curso de formação de agentes socioambientais em Sabáudia, promovido pela Sanepar, marcou o término do trabalho de sensibilização e conscientização do Programa de Intervenção de Obras de Saneamento. O evento reuniu 25 profissionais ligados às secretarias municipais de Educação, Saúde e Assistência Social, além catadores de recicláveis.

As atividades incluíram aulas teóricas e visitas técnicas em estações de tratamento de água e de esgoto. Nos últimos quatro anos a Companhia investiu cerca de R$ 3 milhões em obras de abastecimento no município. Foram colocados em operação um novo poço, dois reservatórios, cerca de 7 quilômetros de adutora e uma nova estação elevatória.

Para explicar a importância destas obras na melhoria da saúde da população, a Companhia desenvolveu várias ações, como visitas domiciliares, reunião com moradores e o curso que capacita profissionais que atuam em diferentes serviços do município. “É importante porque eles se tornam multiplicadores das questões do saneamento”, resume a assistente social da Sanepar na região Norte e responsável pelo Programa, Angela Pagani.

A coordenadora do Controle de Endemias do Município, Tatiane Ventura, destaca a relevância do tratamento da água para evitar doenças e para a preservação ambiental. “Espero que eu possa ajudar no dia a dia, durante o meu trabalho, as pessoas a se conscientizarem sobre este assunto tão importante”, complementa.

Antônio Luiz Pinto, presidente da Associação dos Agentes Ambientais Catadores de Materiais Recicláveis de Sabáudia (Ascamar), também elogiou a organização e o conteúdo do curso. “Excelente. Gostei muito. Os conhecimentos recebidos, com certeza, serão muito úteis”, diz.