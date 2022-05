Manutenção das trilhas do Pico Paraná marca início das ações da Semana do Meio Ambiente

O Instituto Água e Terra (IAT) entregou neste domingo (29) equipamentos ao Clube Paranaense de Montanhismo (CPM), para utilização em ações de limpeza e manutenção de trilhas das Unidades de Conservação (UCs). A ação marcou o início das atividades em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Os materiais foram utilizados pelo grupo para a manutenção da trilha do Parque Estadual Pico Paraná, com a participação de mais de 30 voluntários, integrantes do CPM. O clube é um dos integrantes da Federação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

O diretor-presidente do IAT, José Volnei Bisogin, destacou que o movimento da Federação e dos seus membros, especialmente o de montanhismo, é muito importante. “Ser voluntário é muito difícil e esses equipamentos representam o reconhecimento ao trabalho desses integrantes. Sem eles, seria muito difícil cuidar de um parque deste tamanho”, disse.

O IAT destinou, por meio de um Termo de Cooperação, cordas de apoio ao grupo, que substituíram as antigas estruturas. Além disso, no fim do ano passado, foram doadas fitas de demarcação, motosserras, EPIs, cavadeira, machado, trena e fitas métricas. A ação deste domingo também contou com o plantio de mudas de araucária na base do Pico Paraná.

“Nós mantemos um diálogo constante para discutir renovações de Termos de Compromisso e Cooperação, para cada vez contar com os voluntários na conservação da montanha. Para que possamos avançar nesse apoio e ter as Unidades de Conservação em pé, restauradas e com plantio de mudas, precisamos desses voluntários”, afirmou o diretor de Políticas Ambientais da Sedest, Rafael Andreguetto.

Os equipamentos cedidos pelo IAT tiveram custo de aproximadamente R$ 20 mil. Segundo o presidente do CPM, Ricardo Modesto, pedras foram carregadas nas trilhas para fazer as contenções e os degraus, com o objetivo de oferecer segurança e evitar o impacto ambiental causado pelos visitantes.

“Conforme as pessoas vão pisando na trilha, a água desce com muita força e ela começa a afundar. Como fica perigoso pisar no local, o pessoal acaba pisando mais para fora dela e abre uma grande trilha, que era para ser estreita. Além disso, diminuir a velocidade da água evita a lixiviação, que pode diminuir o nível do rio e atacar o bioma como um todo. As cordas novas também deixam a descida bem mais segura e menos impactante”, disse.

VOLUNTARIADO– O Clube Paranaense de Montanhismo é um dos grupos que participam do Programa de Voluntariado em Unidades de Conservação do Paraná, desenvolvido pelo IAT para possibilitar o ingresso de pessoas que colaboram em atividades de manejo e gestão para proteger as UCs. Ao atuar como voluntário, o indivíduo ou grupo torna-se um agente transformador.

“Quando se é voluntário, passa a se sentir mais integrado àquele lugar. Para amar e proteger, tem que conhecer. Ver o pôr do sol do Pico do Paraná é uma experiência única, mas é preciso cuidar e preservar para as futuras gerações”, afirmou Modesto.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE– No Estado do Paraná, o Dia Mundial do Meio Ambiente tem uma agenda com ações de promoção de educação ambiental até o próximo dia 09 de junho. Entre as iniciativas estão a manutenção de trilhas de montanhismo, mutirões de limpeza e visitação de alunos do ensino fundamental e professores pelo projeto Parques Escola (ações educativas para alunos da Rede Estadual nas Unidades de Conservação do Paraná)

Confira a programação de educação ambiental:

Dia 30/05 a 03/06:

- Campanha de recolhimento de resíduos eletrônicos em 19 Escritórios Regionais do IAT. Confira os endereços AQUI .

- Campanha nas redes sociais da Sedest para a preservação e manutenção dos Recursos Hídricos.

- Quizz online sobre espécies exóticas.

Dia 04/06 (9h):

- Limpeza das praias na Ilha do Mel e inauguração de composteira.

Dia 06/06 (8h30):

- Parque Escola - Ação de apoio à ONG Pró-Restinga no Parque Estadual do Palmito.

- Mutirão de limpeza de Áreas de Manguezais e Praias do Paraná na Ilha da Cotinga e no Rio Itiberê.

Dia 07/06 (9h):

- Mutirão de limpeza de Áreas de Manguezais e Praias do Paraná no Rio Itiberê.

Dia 08/06 (9h):

- Mutirão de limpeza na Ilha do Mel.

Dia 09/06 (9h):

- Mutirão de limpeza na Ilha das Cobras.