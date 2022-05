UEL sedia evento sobre estratégias pedagógicas e metodologias de ensino

Os desafios em tempos de aprendizagens complexas. Esse é o tema do II Encontro Estadual de Docência Universitária , que acontecerá nesta quinta e sexta-feira (2 e 3), na Universidade Estadual de Londrina (UEL), na região Norte do Paraná. O objetivo é incentivar um diálogo qualificado sobre as práticas docentes e metodologias pedagógicas para a melhoria contínua das atividades e dos modelos de ensino, no atual cenário social.

A iniciativa é organizada pelo Grupo de Estudos de Práticas em Ensino (Gepe) da UEL, em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), por meio do programa integrado de ensino, pesquisa e extensão Docência no Ensino Superior; e com a Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), por meio do programa institucional de formação pedagógica continuada de professores Entredocentes .

Com foco na diversidade da educação superior, a programação será composta por mesas-redondas e palestras sobre prática docente, estratégias pedagógicas inovadoras e metodologias de ensino. Entre pesquisadores renomados estarão presentes os professores José Carlos Libâneo, da Pontifícia Universitária Católica de Goiás (PUC/GO); e Juliana Santos da Conceição, da Universidade Federal de Ouro Preto; além do conferencista José Manuel Moran, professor aposentado da Universidade de São Paulo (USP).

A coordenadora do Gepe, professora Ana Cristina Paes Leme Giffoni Cilião Torres, destaca a importância dessa articulação institucional em benefício do ensino público de qualidade. “Os temas abordados como didática no ensino superior e desenvolvimento humano e metodologias ativas estão diretamente ligados ao repensar todo o processo didático pedagógico dos professores, visando atender as exigências dos modelos de ensino e aprendizagem para o cenário social de hoje”, afirma.

O evento conta com o apoio do Governo do Estado, por intermédio da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti).

Serviço:

II Encontro Estadual de Docência Universitária

Data: 2 e 3 de junho, das 9h às 17h

Local: UEL – Centro de Ciências Biológicas (CCB) – Anfiteatro Cyro Grossi (Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 - Km 380 – Câmpus Universitário)

Inscrições: até 1º de junho – AQUI