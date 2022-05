Portos do Paraná lança ferramenta que divulga andamento de projetos em tempo real

A Portos do Paraná inova mais uma vez e passa a oferecer a partir desta segunda-feira (30) um painel com atualização diária sobre seus principais indicadores em gestão de projetos. O Appaboard, como é chamado, tem o objetivo de dar publicidade aos públicos interno e externo quanto ao andamento dos atos e projetos estruturantes da empresa pública. A nova ferramenta foi gestada na Gerência de Planejamento Estratégico (Gplanes) e estará presente na APPANet (intranet) e, também, nos monitores espalhados pelos locais comuns da empresa.

“O Appaboard é uma ferramenta de gestão visual, e o nome vem da ótica de dashboard, que é um painel com indicadores de gestão. O foco é dar publicidade às ações e aos principais projetos da Portos do Paraná tanto ao público interno quanto o público externo”, destaca o diretor-presidente Luiz Fernando Garcia.

De acordo com ele, é mais uma maneira de manter todos alinhados sobre os atos e principais projetos estruturantes da empresa. “É mais uma ferramenta para veicular as ações e o alcance dos objetivos que foram definidos no Plano Estratégico, objetivos esses que têm um horizonte de cinco anos, e isso significa que os usuários deverão, durante todo esse período, acompanhar a implantação do Plano”, afirma.

Para o diretor de Desenvolvimento Empresarial, André Pioli, o painel será mais um canal de comunicação entre a empresa e empregados. “Com o APPABoard iremos ampliar a comunicação interna e estreitar o relacionamento da administração com membros e servidores, através de um canal de comunicação que veicula informações oficiais e em tempo real, fato essencial a um Porto eficiente e transparente”, diz.

Segundo Honorato Chudson, gerente de Planejamento Estratégico, o Appaboard contará, inicialmente, com três pontos de visualização, por projeto. “O primeiro é o valor total dos projetos (a ser captado e/ou investido), o segundo é o tempo decorrido, contando da data de autorização do presidente até conclusão do projeto, e o último é o gráfico com percentual das ações concluídas, as que ainda não foram iniciadas e as que estão em andamento. Isso permite que o usuário tenha o status real de cada um desses projetos estratégicos da Portos do Paraná”, informa.

Para o diretor administrativo e financeiro, Marcos Bonoski, a empresa pública dá mais um passo em busca de uma cultura moderna de gerenciamento. “A direção vem trabalhando com as diretorias e as gerências, e por meio da própria aplicação do plano estratégico, com as inovações em gestão e tecnologia. Tudo isso traz a importância de inserir a Portos do Paraná no rol de empresas que trabalham com gestão conceituada, e com transformação digital”, avalia.

Garcia ainda destaca o cumprimento da legislação que rege as empresas públicas. “Isso tudo também tem uma importância legal, já que a Lei 13.303, à qual a empresa está submetida, traz muito sobre governança, transparência e publicização dos atos e informações administrativas da gestão”, diz o diretor-presidente.

APPABOARD- O Appaboard está pautado no Business Inteligence (BI), uma ferramenta de alta tecnologia. “Já utilizamos na Portos do Paraná, e o Appaboard tem sua atualização recorrentemente, semi-automatizada e descentralizada, onde cada um dos gestores tem seu acesso à dinâmica de inserção de dados, e essa dinâmica é postada em uma central de resultados e que, diariamente, faz a atualização daquilo que foi realizado naqueles projetos”, acrescenta Honorato Chudson.