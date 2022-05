Paraná inicia semana com 11.269 empregos disponíveis nas Agências do Trabalhador

A semana começa com a oferta de 11.269 vagas de emprego com carteira assinada nos postos avançados e nas Agências do Trabalhador do Paraná. A maior parte das oportunidades é para auxiliar na linha de produção, com 2.608 ofertas em todo o Estado.

A Região Metropolitana de Curitiba conta com 1.621 vagas abertas. Entre elas, para operador de telemarketing ativo e receptivo, com 310 oportunidades; auxiliar na linha de produção, com 129 vagas; auxiliar de cozinha, com 85; e atendente de lanchonete, com 66 postos de trabalho.

As regionais de Toledo, Cascavel e Umuarama continuam como destaques no Interior do Paraná. Em Toledo são 1.766 vagas, sendo os maiores números para auxiliar de linha de produção (331), safrista (77) e pedreiro (60). Cascavel começa a semana com 1.326 vagas e a maior quantidade é também para auxiliar na linha de produção (416).

Umuarama tem no total 934 vagas e, igualmente, auxiliar na linha de produção é a que tem maior oferta, com 469 vagas, seguida de alimentador de linha de produção (50).

No Estado como um todo, além das vagas para auxiliar de linha de produção, há 552 para alimentador de linha de produção, 310 para operador de telemarketing ativo e receptivo, e 226 para magarefe (realiza corte e beneficiamento de bovinos).

ATENDIMENTO–Os interessados em ocupar as vagas disponíveis esta semana, devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é para que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito no site da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.

