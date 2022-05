Nos 55 anos de Santa Helena, governador destaca investimentos do Estado no Oeste

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta sexta-feira (27) de um evento em comemoração aos 55 anos de Santa Helena e destacou os investimentos do Governo do Estado no Oeste do Paraná. Um dos municípios lindeiros do Lago de Itaipu, a população de Santa Helena também se beneficia dos investimentos feitos em parceria entre o Estado e a usina para melhorar a infraestrutura da região.

“Santa Helena é uma cidade muito importante para o desenvolvimento do Paraná e estratégica na região. Temos muitos projetos em conjunto entre a prefeitura e o Governo do Paraná”, salientou Ratinho Junior.

Um exemplo é na área de saneamento, com investimentos conjuntos da Sanepar e da Itaipu Binacional para ampliar o sistema de esgotamento sanitário da cidade e na gestão dos recursos hídricos .

A iniciativa se soma a outros projetos tocados em parceria, principalmente na melhoria da infraestrutura, que inclui a pavimentação da estrada que liga o município de Ramilândia a São Roque, distrito de Santa Helena, um investimento de R$ 20 milhões; a construção da Ponte de Integração Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu, a revitalização da Ponte Ayrton Senna, em Guaíra, o Contorno Oeste e a duplicação da BR-277, em Cascavel.

Outro projeto de destaque para a região é a Nova Ferroeste, ferrovia que vai ligar Maracaju (MS) ao Porto de Paranaguá, modernizando o traçado já existente que vai de Cascavel a Guarapuava. “É o maior projeto ferroviário do Brasil, que foi eleito pela Coroa Britânica como o mais sustentável do mundo no setor. Estamos próximos de ir para a Bolsa de Valores para colocar esse projeto de pé, que vai transformar não só a do Oeste, como toda a logística do Paraná”, ressaltou Ratinho Junior.

“Há uma grande parceria e abertura por parte do Governo do Estado com o município de Santa Helena, que abrange diversos órgãos e secretarias”, afirmou o prefeito Evandro Grade (Zado). “Temos muitas conquistas nas áreas da saúde, infraestrutura, ensino e qualificação. No governo Ratinho Junior, a Sanepar também implantou a melhor estação de tratamento de esgoto do Estado e uma das melhores do País”.

SANEAMENTO– A estação de tratamento de esgoto Santa Helena utiliza o sistema SBR (Sistema de Batelada Sequencial, em tradução livre do inglês) e iniciou a operação em dezembro de 2019. Ela substituiu o sistema de lagoas existente para melhorar o processo de tratamento e eliminar problemas de odor, e contempla tratamento preliminar dos resíduos, o que era inexistente no sistema anterior.

Com a estação, a Sanepar atende uma demanda da comunidade de Santa Helena que pedia a modernização do sistema, eliminando, principalmente, o odor no entorno da ETE. No município, atualmente, o índice de coleta de esgoto é superior a 84,86%, sendo 100% tratado.

ANIVERSÁRIO– A programação de aniversário de Santa Helena contempla toda a população, com shows de artistas nacionais e a realização da Primeira Festa da Costela, que acontece neste domingo (29). Conhecida como Cidade das Águas, por ser banhada pelo Lago de Itaipu, comemorou 55 anos no dia 26 de maio e tem, hoje, uma população estimada de 27 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

PRESENÇAS – Acompanharam a solenidade o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti; os deputados federais Sandro Alex e Vermelho; os deputados estaduais Marcel Micheletto e Élio Rush; os presidentes da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), o prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller; e da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop), o prefeito de Santa Tereza do Oeste, Elio Marciniak (Kabelo); e prefeitos da região.