Ônibus do Emprega Mais Paraná leva mais de 200 vagas para Foz do Iguaçu

Encerrando a programação do Mês do Trabalhador, o ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante estará em Foz do Iguaçu na próxima segunda (30) e terça-feira (31), disponibilizando 206 vagas de emprego nas áreas de indústria, alimentação, serviços, educação, comércio e construção civil. A ação faz parte do programa Emprega Mais Paraná, da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf).

“Só neste mês foram 12 cidades atendidas com ações do Emprega Mais Paraná. Começamos com um grande evento do 1º de Maio em Assis Chateaubriand, e depois uma semana de ações de empregabilidade em Pato Branco. O ônibus seguiu a estrada para Apucarana e região, e na segunda metade do mês fez uma grande turnê em diversas cidades do Oeste”, disse Rogério Carboni, secretário da pasta.

Na segunda-feira (30), a Agência do Trabalhador Itinerante estará ao lado do Centro de Convivência Francisco Bubas, no bairro Jardim das Flores, região do Porto Meira. Já na terça-feira (31), o ônibus ficará estacionado na Praça da Bíblia no bairro Jardim São Paulo, região leste da cidade.

“A recuperação de setores da economia – no caso de Foz do Iguaçu, o turismo, comércio, serviços e construção civil – desencadeia a ofertas de novos empregos tão importantes em qualquer cenário da vida de uma cidade, estado ou país. E o Governo do Estado tem programas, equipamentos e ferramentas que cadastram e encaminham os trabalhadores para as vagas existentes”, afirmou o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro.

Após essa ação, o ônibus passará por uma manutenção para depois seguir no Oeste do Paraná, com ações de empregabilidade em São Miguel do Iguaçu (06/06), Missal (07/06) e Santa Helena (09/06). Depois, a Agência do Trabalhador Itinerante tem ações planejadas nas cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

“São essas ações do Emprega Mais junto com os mutirões de emprego, e os nossos programas de qualificação profissional, como o Recomeça Paraná e as Carretas do Conhecimento, que garantem o Paraná na liderança na geração de postos de trabalho intermediados pela nossa rede Sine. Nesse primeiro trimestre foram 29 mil empregos gerados dessa forma, quase o triplo que o segundo colocado no ranking”, destacou Suelen Glinski, chefe do Departamento de Trabalho da Sejuf.