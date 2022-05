Governador autoriza início da revitalização da ponte Ayrton Senna, em Guaíra

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta sexta-feira (27) a ordem de serviço para a início das obras de revitalização da ponte Ayrton Senna, no município de Guaíra, na região Oeste, uma ligação entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul. Ratinho Junior destacou a parceria do Governo do Estado com o governo federal e a Itaipu Binacional para a obra, que recebe investimento de R$ 18,2 milhões. O prazo para a execução é de 18 meses.

"É uma estrutura muito importante para o Brasil, porque liga o Paraná, Mato Grosso do Sul e facilita o acesso ao Paraguai. Quando foi construída, em 1997, passavam cerca de 1 milhão de veículos, entre caminhões e carros, ao ano. Hoje o tráfego chega a cerca de 3,5 milhões de veículos anualmente. Então vamos fazer uma reestruturação para suportar esse crescimento e também deixar a ponte ainda mais turística”, afirmou o governador.

A estrutura liga Guaíra a a Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul e facilita o acesso a Salta del Guayrá, no Paraguai. Segundo o prefeito de Guaíra, Heraldo Trento, a obra dará conta do aumento do tráfego de veículos e cargas na região. "É de fundamental importância. A ponte precisa ser reestruturada em razão da carga que vem recebendo. O Governo do Estado entendeu a necessidade de contemplar Guaíra com essa revitalização. Nossa cidade e nossa região têm pressa e o Paraná também. Esse trabalho está sendo notável em todo o Estado”, afirmou.

Estão previstas a restauração, recuperação, reforço estrutural da ponte e iluminação pública com luminárias LED, em uma extensão de 3,6 quilômetros. Também será executado um novo pavimento de concreto na rodovia de acesso à ponte no lado paranaense, em uma extensão de 1,1 quilômetro, a partir da Avenida Almirante Tamandaré, totalizando uma extensão de 4,7 quilômetros revitalizados. Além disso, haverá a execução de melhorias no sistema de drenagem e serviços de manutenção em todo o trecho contemplado durante a obra.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou em fevereiro o resultado final da licitação. Foi declarado vencedor o Consórcio Ponte Ayrton Senna, formado pelas empresas Gaissler Moreira Engenharia Civil Eirelli e Legnet Engenharia Ltda.

PONTE– O volume de tráfego na Ponte Ayrton Senna chega a 15 mil veículos/dia, dividido, principalmente, entre carros de passeio se deslocando à cidade paraguaia de Salto Del Guairá, e caminhões transportando a produção agrícola da região Centro-Oeste e do Paraguai rumo a Paranaguá ou Santa Catarina. O número de veículos varia de acordo com períodos de escoamento de safras (quando é maior) e dias de menor movimento, como fins de semana.

“Durante esses anos a ponte teve o seu desgaste natural e temos que fazer uma intervenção nela. É uma revitalização completa e importantíssima para todo o Paraná. Toda a região será beneficiada”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiatti.

CONVÊNIO– A obra de recuperação é objeto de convênio entre o Governo do Paraná, Itaipu Binacional e governo federal, sendo o DER/PR responsável pela licitação e execução da obra. Convênios semelhantes já resultaram nas obras em andamento da nova Ponte da Integração Brasil – Paraguai, nova rodovia perimetral leste de Foz do Iguaçu, pavimentação da Estrada Boiadeira entre Icaraíma e Umuarama, duplicação do Contorno Oeste de Cascavel e duplicação da BR-277 no mesmo município. Também em convênios semelhantes estão incluídas a licitação da pavimentação da estrada entre Ramilândia e Santa Helena e o futura Contorno de Guaíra.