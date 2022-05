Sanepar inicia obras de implantação de serviço de esgoto em Capitão Leônidas Marques

A Sanepar iniciou as obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário em Capitão Leônidas Marques, na região Oeste do Estado. Os investimentos de R$ 37,8 milhões incluem uma moderna estação de tratamento de esgoto, 51 mil metros de rede coletora e interligação de 2.372 imóveis das Bacias 1 e 2 ao sistema de coleta e tratamento. Prevista para ficar pronta em agosto de 2023, a obra irá assegurar inicialmente atendimento a 52% da população.

Além do benefício socioambiental para a cidade, a obra vai movimentar a economia do município com a geração de cerca de 600 novos postos de trabalho, entre diretos e indiretos.

A gerente geral da Sanepar na região, Rita Camana, destaca que a implantação do sistema traz muitas vantagens. “Há um ganho ambiental para a cidade, com o afastamento do esgoto e a eliminação das fossas, um impulso econômico, com a geração de empregos, e avanços com o desenvolvimento e expansão da cidade, pois o sistema de esgoto permite a verticalização imobiliária”, explica.

No complexo de tratamento, serão instalados módulos com capacidade para tratar 36 litros de esgoto por segundo, desarenador, tanque de aeração, elevatórias, decantador, leito de secagem e unidade de gerenciamento de lodo. Todas as unidades da estação de tratamento serão automatizadas. E o transporte do esgoto até a área de tratamento será feito por 6,9 mil metros de interceptores.

A gerente explica que já estão sendo feitos projetos para a ampliação do sistema. “A cidade ruma para a universalização dos serviços e para atendimento das metas do Marco Regulatório do Saneamento, que prevê que 90% da população tenham serviço de esgotamento sanitário”, afirma.

Na implantação das tubulações, é necessário abrir valas nas ruas e pavimentos, o que gera transtornos temporários. A gerente pede a compreensão dos moradores, lembrando que os serviços de coleta e tratamento de esgoto trazem benefícios e comodidade para a população. A ligação dos imóveis ao sistema só poderá ser feita após o término das obras e liberação da Sanepar.