Com obras adiantadas, Cohapar iniciará a venda de 23 casas em Jundiaí do Sul

Famílias de Jundiaí do Sul que estão em busca de uma casa própria têm a oportunidade de adquirir uma das 23 moradias do Governo do Estado que estão em fase final de construção na cidade, na região do Norte Pioneiro. O processo seletivo será conduzido pela Cohapar mediante ficha de inscrição disponível no site da empresa.

Os interessados já podem se inscrever pelo site cohapar.pr.gov.br/cadastro e preencher todas as informações pessoais, financeiras, sociais e de composição familiar para serem avaliados pela equipe técnica da companhia. Serão avaliados os pretendentes com renda de até seis salários mínimos, que não possuam casa própria e que não tenham restrições de crédito em seus CPFs.

Segundo o coordenador regional da companhia, Michael Faleiros, quem tiver dúvidas ou qualquer dificuldade com o sistema de cadastro pode procurar o atendimento da administração municipal. “Quem não tem um aparelho eletrônico ou não tem conhecimento pode procurar a assistência social de Jundiaí do Sul, que tem funcionários para ajudar no preenchimento das fichas”, afirma.

Outra opção é entrar em contato com atendimento da regional da Cohapar. “Temos o telefone da nossa equipe social também à disposição – (43) 3520-8510 – que recebe ligações e também atende via WhatsApp para tirar qualquer dúvida da população de Jundiaí do Sul”, acrescenta Faleiros.

VANTAGENS– O projeto recebeu um investimento de aproximadamente R$ 2,3 milhões do programa Casa Fácil Paraná , coordenado pela Cohapar. Nele, os imóveis são financiados diretamente pela companhia sem cobrança de entrada e parcelados em até 360 meses, com juros de apenas 4% ao ano.

Os terrenos onde as casas estão sendo construídas foram doados pela Prefeitura de Jundiaí do Sul, o que reduz ainda mais o preço das residências em relação aos valores normais de mercado.

De acordo com Faleiros, a execução dos trabalhos pela empresa contratada via licitação está dentro do planejado. “A obra está seguindo conforme o cronograma e os prazos estão sendo cumpridos, com cerca de 70% de conclusão até o momento”, diz o coordenador regional da Cohapar.

BALANÇO– Desde 2019, a Cohapar já financiou diretamente a construção de 1.705 casas populares, com um investimento de R$ 146 milhões do Tesouro Estadual. Quando somadas as demais modalidades próprias e em parceria com outros órgãos, já são quase 34 mil moradias entregues ou em construção em todo o Paraná, que representam cerca R$ 537 milhões em recursos aplicados diretamente pelo Governo do Estado.