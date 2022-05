Municípios do Norte Pioneiro recebem retomada do programa Cinema na Praça

O projeto Cinema na Praça é uma iniciativa do Governo do Paraná com apoio da Renault do Brasil e da Motion Picture Association (MPA), retoma seu percurso itinerante após um intervalo de dois anos em razão das restrições causadas pela pandemia da Covid-19. A iniciativa conta com a parceria dos municípios.

O programa propõe levar diversão e cultura para diferentes cidades do Estado que não possuem cinemas de rua nem em centros comerciais. A reestreia será neste sábado (28), em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, com a apresentação do filme “Patrulha Canina”. O encerramento será em Imbituva, nos Campos Gerais, no dia 1º de julho.

Para o governador Carlos Massa Ratinho Junior, um dos objetivos da proposta é descentralizar a cultura, proporcionando que uma parcela crescente da população tenha acesso a esta categoria de atividade. “O Cinema na Praça é mais uma iniciativa para levar cultura, arte e diversão para as cidades onde a população não tem essa estrutura. Movimenta as cidades e mexe com as pessoas, especialmente com as crianças do Paraná”, afirmou.

Atualmente, conforme a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Paraná tem 224 salas de exibição concentradas em 32 municípios, por isso a opção do programa em atender aqueles municípios menos populosos. Para o cinema itinerante, a tela para exibição do filme é um painel de LED, de 7,6 metros por 2,5 metros, levado por uma carreta até a praça da cidade, onde cerca de 400 cadeiras completam a estrutura à espera da população.

NORTE PIONEIRO

No norte Pioneiro os municípios contemplados foram Bandeirantes, Curiúva e Ibaiti. Em bandeirantes a sessão será exibida no dia 04 de junho, na Praça Brasil Japão, localizada na rua Dino Veiga. Em Curiúva será no dia 02 de junho, na Praça Constante Borges localizada na Av. Antônio Cunha, n° 81. Já em Ibaiti será na Praça Júlio Farah Esquinas na Av Dra. Fernandina Amaral Gentille com Dr Euclides monteiro. As sessões são gratuitas, com dois horários de disponíveis, sendo 19h00 e 21h00. Serão, ao todo, 60 exibições.

OUTROS MUNICÍPOS

O projeto contemplará mais 27 cidades do Paraná sendo Ivaiporã, Manoel Ribas, Cândido Abreu, Ortigueira, Ibiporã, Alvorada do Sul, Centenário do Sul, Itaguajé, Paranacity, Terra Rica, Diamante do Norte, Loanda, Porto Rico, Icaraíma, Rondon, Jussara, Floraí, Altônia, Assis Chateaubriand, Ibiratã, Campina da Lagoa, Roncador, Foz do Jordão, Prudentópolis, Mallet, Irati e Imbituva.

PATRULHA CANINA

O filme que será apresentado é “Patrulha Canina”. O enredo infantil conta a história de Ryder e seus amigos, um grupo de cachorros, que, usando muita tecnologia, precisa combater Humdinger, salvando os moradores da Baía da Aventura. Chase, Marshall, Skye, Ryder e Rubble são os protagonistas dessa aventura.