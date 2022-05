DER/PR anuncia nova etapa da licitação para conservação de rodovia de Guaraqueçaba

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou nesta quinta-feira (26) o resultado da análise das propostas de preços das empresas que disputam o contrato de conservação da PR-405, acesso para Guaraqueçaba, no Litoral do Estado. As propostas variam de R$ 5 milhões a R$ 6,4 milhões. As três participantes foram classificadas e já comunicadas quanto à sessão de abertura de envelopes com documentos de habilitação, marcada para o dia 7 de junho, às 15h, na sede do DER/PR em Curitiba.

A publicação, em diário oficial e no portal Compras Paraná , deu início ao período de cinco dias úteis para recursos quanto ao resultado da análise das propostas de preços, seguidos por um período para contrarrazões das empresas que forem objeto de recurso. Todos os documentos apresentados serão analisados pela comissão de julgamento do DER/PR e uma decisão será tomada antes do início da nova etapa.

A licitação acontece na modalidade Concorrência Pública, em que o vencedor é definido pela proposta de preço mais vantajosa para a administração pública, e pela habilitação de sua documentação. Todas as sessões são transmitidas pela internet, ao vivo, e também ficando arquivadas por meio de canal na plataforma Youtube.

SERVIÇOS -Para atender a rodovia, que é não-pavimentada, estão previstos serviços de conformação do subleito, com material de revestimento; regularização do leito da rodovia com motoniveladora (patrola); cascalhamento; escavação de locais onde há necessidade do rebaixamento da plataforma da pista; reaterro, de preferência com o próprio material escavado; execução de bueiros tubulares de concreto; escavação de valas com escavadeira hidráulica ou retroescavadeira; escavação para saída de água; execução das alas dos bueiros com alvenaria de pedra de mão argamassada; execução de camada de pedra jogada nas saídas dos bueiros, entre outras soluções. O período de execução é de dois anos.

A PR-405 começa dentro de Guaraqueçaba, onde tem a nome de Avenida Ararapira. Com extensão total de 76,61 quilômetros, ela termina no entroncamento com a PR-340, na localidade conhecida como Cacatu, já no território de Antonina.