Fiscalização do IAT identifica 336 hectares de desmatamento e multas somam R$ 2,33 milhões

Durante força-tarefa de fiscalização no Centro-Sul e Sudoeste do Estado, o Instituto Água e Terra (IAT) identificou áreas de desmatamento e descumprimento de embargo que somam 336 hectares. A ação envolveu 17 municípios, durante sete dias. O órgão ambiental do Estado divulgou os resultados nesta quinta-feira (26).

A força-tarefa aconteceu em razão do descumprimento de áreas embargadas, ou seja, desrespeito a autuações anteriores, e também para verificar alertas emitidos pelo MapBiomas, plataforma que auxilia o IAT na identificação de irregularidades.

De acordo com o gerente de Monitoramento e Fiscalização do Instiruto, Álvaro Cezar de Góes, foram lavrados 42 Autos de Infração Ambientais (AIA), com emissão de multas que ultrapassam R$ 2,33 milhões. “O IAT realiza forças-tarefas constantes para verificar alertas de crimes ambientais emitidos pelo MapBiomas e também denúncias da população. Nosso objetivo é garantir a conservação do Estado”, disse.

Houve, ainda, apreensão de duas motosserras, 152 toras de araucárias, 35 metros quadrados de tábuas e vigas, além de outros 53 metros cúbicos de toras de araucária e 10 metros cúbicos de toras de cedro-rosa.

MUNICÍPIOS– As fiscalizações aconteceram em Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Dois Vizinhos, Foz do Jordão, Francisco Beltrão, Itapejara do Oeste, Mangueirinha, Laranjeiras do Sul, Nova Esperança do Sudoeste, Mariópolis, Nova Laranjeiras, Palmas, Pato Branco, Reserva do Iguaçu, São João e Quedas do Iguaçu.